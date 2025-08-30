Calcio, Pietra Ligure. Domani la prima gara ufficiale, Feliciello: "Con il Derthona ottimo test. I giovani? Non guardiamo l'età ma l'atteggiamento" (VIDEO)

Domani il Pietra Ligure bagnerà ufficialmente la propria stagione facendo rotta verso Genova, per gli ottavi di andata di Coppa Italia di Eccellenza contro il Busalla.
Il primo confronto vero per la squadra di Andrea Moraglia, al termine di un precampionato comunque probante. Dopo la Sanremese i biancocelesti hanno affrontato un'altra formazione di D, il Busalla, venendo sconfitti al "Devincenzi" con il minimo scarto.
Un buon test secondo il vice Modestino Feliciello, pronto a confermare il buon valore anche degli under in rosa, autori di una prova coraggiosa di fronte ai leoncelli di mister Buttu.