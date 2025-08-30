Calcio, Coppa Italia. La stagione della S.F. Loano inizia con il segno X, il Taggia strappa un pari al Merlo

S.F. LOANO - SPORTING TAGGIA 2-2 (7' Campelli, 88' Alberto - 23' Peirano, 82' Pellicanò rig.)



49' FINISCE QUA! 2-2 AL MERLO TRA LOANO E SPORTING TAGGIA! QUALIFICAZIONE APERTA IN VISTA DEL RITORNO

46' punizione di Colantonio dal limite, la barriera accomoda la parata di Pusceddu

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' IL PAREGGIO DELLA SAN FRANCESCO LOANO! ALBERTO DA POCHI PASSI DEVIA IN PORTA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO PIAZZATO, DI NUOVO PARITA' AL MERLO

42' ammonito Sina

40' Auteri ha sulla testa la palla del pareggio, al capitano non serve nemmeno saltare, ma il pallone scavalca la trasversale di Frenna

37' TRASFORMA L'EX ALBENGA PELLICANO' GIALLOROSSI AVANTI AL MERLO

36' RIGORE PER LO SPORTING TAGGIA, FALLO DI BASSO IN AREA, CAMBIASO INDICA IL DISCHETTO

35' risponde lo Sporting Taggia: Sina per Cassini

34' zoppica Valentino, entra Alberto al suo posto

32' ammonito Basso

31' tante palle lunghe in questa fase per il Loano, letture semplici per la retroguardia taggese

27' cambio Taggia, tocca all'ex Pontelungo Trucchi, esce Avandro

21' ancora Loano, rientra da destra Rimondo per calciare di mancino, Frenna respinge con qualche affanno

18' I movimenti di Auteri rendono meno prevedibili gli sviluppi della manovra rossoblu, a livello di azioni create in questa fase sta pagando la mossa di Lupo

16' Grande intervento di Frenna su Cauteruccio, buono il lavoro senza palla di Auteri, il colpo di testa del subentrato poteva essere indirizzato meglio

14' Colantonio salta indisturbato, colpo di testa abbondantemente a lato

14' ammonito Peirano

13' cambio Taggia, Ciccone per Cava.

13' palla pericolosa al limite dell'area, sbroglia la matassa Pusceddu uscendo di testa

11' nuovo cambio per Lupo, Cauteruccio rileva Bonifazio

6' prima bella trama per la San Francesco Loano, Bonifazio innesca Auteri che taglia dietro la linea in posizione regolare, destro quasi a botta sicura, il montante ferma il capitano rossoblu

1' cambia subito Lupo, entra Lingua per Celella. Rimondo si alza in posizione di ala destra, Campelli passa a sinistra mentre Auteri è stato dirottato al centro del tridente

SECONDO TEMPO



47' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Merlo

45' saranno due i minuti di recupero

43' Leggio in ritardo su Auteri, ammonito

42' battaglia il giovane Celella in mezzo ai tre centrali dello Sporting Taggia, il Loano ha indisponibili il lungodegente Mehmetaj e Cassata

39' si accentra e tira Rimondo, conclusione forzata e poco precisa

36' il lancio lungo può essere un'opzione per i rossoblu, ma durante l'azione manovrata la squadra di Lupo deve muoversi meglio senza palla per contrastare la linea a 5 degli ospiti

34' lavora male la linea dello Sporting Taggia, Campelli si ritrova solo davanti a Frenna, destro murato dal portiere ponentno

31' tiro - cross di Rimondo, schierato da Lupo in posizione di terzino destro, Frenna c'è

29' ammonito Balla, Cambiaso punisce l'irruenza dell'intervento su Gallo

24' problemi per Cavallero dopo il contrasto subito, in campo è subentrato Gallo

23' IL PAREGGIO DELLO SPORTING TAGGIA! PUNIZIONE TROPPO ELABORATA DEI ROSSOBLU, SI SCATENA LA RIPARTENZA GIALLOROSSA, CASSINI SERVE PEIRANO CHE DI MANCINO INFILA SUL PALO LUNGO PUSCEDDU

20' Loano un po' lungo in questa fase, i rossoblu fanno fatica a legare il gioco

16' ancora Avandro, destro da posizione decentrata, esterno della rete

13' Si vede il Taggia. Avandro al limite scarica per Grisi, il tiro del numero tre ospite viene murato

12' 4-3-3 per la squadra di Lupo, Valentino in regia con Basso e Bonifazio mezz'ali, sugli esterni operano Campelli a destra e Auteri a sinistra. 3-5-2 per i ragazzi di Fiuzzi con Avandro e Pellicanò riferimenti offensivi

9' Auteri lancia Celella, l'attaccante classe 2008 tenta un lob a Frenna con coraggio, pallone alto di poco

7' CAMPELLI!!! UNA MAGIA SU PUNIZIONE! FRENNA PUO' SOLO GUARDARE LA PALLA TERMINARE LA PROPRIA CORSA ALL'INCROCIO

5' scontro Cavallero, Bonifazio al limite. Molto doloranti entrambi i giocatori, punizione dal limite per i rossoblu

1' si parte!

PRIMO TEMPO





Formazioni

S.F. LOANO: Pusceddu, Rimondo, Leo, Basso, Lufi, Balla, Campelli, Valentino, Celella, Auteri, Bonifazio.

A disposizione: Scalvini, Lingua, Alberto, Oxhallari, Giraudo, Youssoufa, Rizzonato, Cauteruccio, Zambarino.

Allenatore: Lupo



SPORTING TAGGIA: Frenna, Cavallero, Grisi, Colantonio, Carletti, Leggio, Cassini, Peirano, Avandro, Pellicanò, Cava.

A disposizione: Ciccia, Cusma, Romeo, Gallo, Sina, Trucchi, Baracco, Ciccone.

Allenatore: Fiuzzi



Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia) - Florjana Doci (Savona)