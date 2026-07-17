Calciomercato | La San Francesco non si accontenta, piace anche Sina

La delusione per la retrocessione in Promozione è stata rapidamente messa alle spalle per la San Francesco Loano. In casa rossoblù l'attenzione è già rivolta alla nuova stagione, con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di disputare un campionato di buon profilo.
Dopo l'arrivo del difensore Addiego, annunciato nella giornata di ieri e proveniente dal Ventimiglia, il club è pronto a pescare nuovamente in provincia di Imperia per rinforzare il reparto offensivo.
Il nome più vicino è quello di Ernald Sina, attaccante classe 2002 che, nel corso della sua carriera, ha vestito quasi esclusivamente la maglia del Taggia, fatta eccezione per una parentesi con l'Atletico Argentina.
La trattativa sarebbe ormai alle battute finali e, salvo sorprese, l'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.