Calcio | 01 settembre 2025, 21:21

Calciomercato. Il finalese Tessiore passa al Guidonia Montecelio: "Qui c'è un progetto importante insieme ad ambizioni speciali"

Andrea Tessiore cambia maglia.

Dopo il biennio al Cittadella il centrocampista finalese riparte dal Guidonia Montecelio, club che milita nel Girone B del Campionato di Serie C

Il nuovo acquisto della formazione laziale, che ha scelto la casacca numero 99, è già a disposizione dell'allenatore Ciro Ginestra 

“Nel corso della mia carriera - ha dichiarato Tessiore - ho avuto modo di avere come compagni di squadra Mastrantonio, Sannipoli e Malomo che ritrovo con grande piacere. Motivazioni e ambizioni speciali mi hanno portato qui: ho scelto Guidonia Montecelio perché tutti conoscono l'importante progetto della proprietà”,"

Redazione

