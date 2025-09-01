Edizione locale
IlNazionale.it
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 01 settembre
Calcio, Plodio. Il cordoglio per la morte di Adriano Goso
Calciomercato. Il finalese Tessiore passa al Guidonia Montecelio: "Qui c'è un progetto importante insieme ad ambizioni speciali"
Calciomercato. Di Giosia passa dal Savona all'Imperia, in nerazzurro anche Busato e Spazzano
Calcio, Dego. Il Memorial Rigamonti è biancoblu, battuta 3-0 la Spotornese
Calcio, Pontelungo. Zanardini serra i tempi: "Ok i giovani e i lungodegenti, ma dobbiamo fare punti" (VIDEO)
Calcio, Celle Varazze. Pisano non vuole alibi dopo l'eliminazione in Coppa: "Non viviamo una situazione ideale, i periodi difficili vanno affrontati a testa alta"
Calcio. Coppa Italia Eccellenza. La stagione di San Francesco Loano e Taggia inizia con un pareggio: tutti gli scatti della gara d'andata (FOTOGALLERY)
Calcio. La doppietta di Diana lancia subito l'Albissole, Cattardico: "Bene non aver preso gol, atteggiamento e spirito giusti" (VIDEO)
Calcio, Pietra Ligure. La squadra di Moraglia ipoteca i quarti, 4-0 netto in casa del Busalla
Calcio, Finale. I primi tre punti di Coppa sono di mister Alessi: "Contro il Pontelungo meglio nella ripresa, finalmente Puddu segna per me..." (VIDEO)
Calcio
Calciomercato, Imperia: sulle tribune del "Riva" l'ex Nizza Alexy Bosetti
Calcio
Calcio. Il Finale parte con il piede giusto, poker in casa dell'Argentina
Calcio
Calcio, Pontelungo. Attacco in spolvero contro il Ventimiglia, decidono Sfinjari e Rocca
Calcio
|
01 settembre 2025, 16:00
Calcio. Coppa Italia Eccellenza. La stagione di San Francesco Loano e Taggia inizia con un pareggio: tutti gli scatti della gara d'andata (FOTOGALLERY)
2-2 il risultato finale al "Merlo", con i rossoblu che ristabiliscono la parità dopo il vantaggio a sorpresa degli ospiti
Eric Parodi
