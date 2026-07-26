Calciomercato | Savona, doppio annuncio: Rignanese confermato, arriva il portiere Carai

Fabio Rignanese, come da accordi, continuerà a far parte del parco degli attaccanti del Savona.
Oggi pomeriggio la società biancoblu ha confermato la presenza del proprio centravanti anche per la stagione 2026-27, dopo il grave infortunio alla caviglia riportato lo scorso dicembre, che ne aveva interrotto anzitempo il campionato.
Insieme alla permanenza di Rignanese, il club ha annunciato anche l'arrivo del portiere classe 2008 Carlo Carai, nuovo innesto a disposizione di mister Sarpero per la prossima stagione.