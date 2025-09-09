Pallapugno. Il punto di inizio settimana da tutti i campionati

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA
Play off - Prima di ritorno
Terre del Barolo Albese - Alta Langa 9-7
Marchisio Nocciole Cortemilia - Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 29; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
Play out - Prima di ritorno
Nibo Galvanotecnica Monticellese - Imperiese 9-8
Roero Isolamenti Canalese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 4-9
Classifica: Imperiese 19; Nibo Galvanotecnica Monticellese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 16; Roero Isolamenti Canalese 11.
Girone salvezza - Prima di ritorno
Speb - Araldica Castagnole Lanze 9-3
Pieve di Teco - Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 5-9
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.
PALLAPUGNO: SERIE B
Play off - Prima di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese - Officine Pesce Bubbio 9-5
Benese - Gottasecca 9-3
Classifica: Gottasecca 24; Benese 23; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 19.
Play out - Prima di ritorno
Amici del Castello - Castiati Neivese 3-9
Castiglia Costruzioni Bormidese - Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9
Classifica: Castiati Neivese 21; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Amici del Castello 16; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Girone salvezza - Prima di ritorno
Alusic Merlese - Valle Bormida 5-9
Virtus Langhe - Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-1
Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.
PALLAPUGNO: SERIE C1
Quarti di finale - Andata
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Gottasecca 9-2
Roero Isolamenti Canalese - Castiati Castagnole Lanze 9-8
Imperiese - Centro Incontri Gallese 3-9
Prodeo - Virtus Langhe 9-1
Quarti di finale - Ritorno
Gottasecca - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-9
Castiati Castagnole Lanze - Roero Isolamenti Canalese 1-9
Centro Incontri Gallese - Imperiese 9-7
Virtus Langhe - Prodeo 9-6
In semifinale: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Roero Isolamenti Canalese, Centro Incontri Gallese.
Spareggio tra Prodeo e Virtus Langhe.
Spareggio quarto di finale
Mercoledì 10 settembre ore 21 a Chiusavecchia: Prodeo - Virtus Langhe
PALLAPUGNO: SERIE C2
Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
San Biagio - Monastero Dronero 9-2
Riposa: Bormidese
Classifica finale: Monastero Dronero 3; San Biagio 2; Bormidese 1.
Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Monticellese - Pro Paschese B 9-7
Neivese - Peveragno 3-9
Classifica finale: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 3; Neivese 1.
Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Ceva - Benese 3-9
Pro Paschese A - Virtus Langhe 0-9 forfait sul campo
Classifica finale: Virtus Langhe 6; Pro Paschese A 4; Benese 2; Ceva 0.
Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Pieve di Teco - Pompeiana 9-3
Subalcuneo - Pro Spigno 9-0 forfait sul campo
Classifica finale: Subalcuneo 6; Pieve di Teco 3; Pro Spigno 2; Pompeiana 1.
Semifinali - Andata
Giovedì 11 settembre ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero - Subalcuneo
Giovedì 11 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B - Virtus Langhe
Semifinali - Ritorno
Sabato 20 settembre ore 20.30 a Caraglio: Subalcuneo - Monastero Dronero
Giovedì 18 settembre ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe - Pro Paschese B
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Semifinali - Andata
San Leonardo - Gymnasium Albese 9-0
Amici del Castello - Canalese 9-3
Semifinali - Ritorno
Gymnasium Albese - San Leonardo 0-9
Canalese - Amici del Castello 6-9
Finale
San Leonardo - Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Semifinali - Andata
Venerdì 12 settembre ore 20 a Caraglio: Subalcuneo - Araldica Castagnole Lanze
Peveragno A - Speb 2-9
Semifinali - Ritorno
Giovedì 18 settembre ore 20 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze - Subalcuneo
Martedì 16 settembre ore 20 a San Rocco di Bernezzo: Speb - Peveragno A
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Girone 1
Classifica: Pro Paschese A 3; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.
Nota: Bormidese B un punto penalizzazione
Girone 2
Classifica: Merlese 4; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4 - Posticipo prima di ritorno
Bubbio - San Biagio 8-0
Classifica: Bubbio 5; Albese 4; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Girone 1
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.
Girone 2 - Prima di ritorno
Albese - Pro Paschese A 4-7
Martedì 9 settembre ore 19 a San Benedetto Belbo: Alta Langa - San Leonardo
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Alta Langa 2; Albese 0.
Girone 3
Classifica: Speb 5; Pro Paschese B 3; Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Girone 4
Classifica: Ricca 5; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.
PALLAPUGNO: PULCINI
Quarti di finale - Andata
San Leonardo A - Albese A 7-1
Pro Paschese - San Leonardo B 4-7
Merlese A - Valle Bormida 7-0
Ricca - Albese B 7-0
Quarti di finale - Ritorno
Venerdì 12 settembre ore 19 ad Alba: Albese A - San Leonardo
Martedì 9 settembre ore 18.30 a Imperia: San Leonardo B - Pro Paschese
Venerdì 12 settembre ore 19 a Monastero Bormida: Valle Bormida - Merlese A
Sabato 13 settembre ore 19 ad Alba: Albese B - Ricca
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Quarti di finale - Gara unica
Ricca A - Ricca B 7-3
Gottasecca - Cortemilia A 7-2
Pro Paschese A - Merlese 7-1
Don Dagnino - Pieve di Teco 7-0
Semifinali
Ricca A - Gottasecca
Don Dagnino - Pro Paschese A