Pallapugno. Il punto di inizio settimana da tutti i campionati

 PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

Play off - Prima di ritorno

Terre del Barolo Albese - Alta Langa 9-7

Marchisio Nocciole Cortemilia - Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 29; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.

Play out - Prima di ritorno

Nibo Galvanotecnica Monticellese - Imperiese 9-8

Roero Isolamenti Canalese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 4-9
Classifica: Imperiese 19; Nibo Galvanotecnica Monticellese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 16; Roero Isolamenti Canalese 11.

Girone salvezza - Prima di ritorno

Speb - Araldica Castagnole Lanze 9-3

Pieve di Teco - Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 5-9
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.

 

PALLAPUGNO: SERIE B

Play off - Prima di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese - Officine Pesce Bubbio 9-5

Benese - Gottasecca 9-3
Classifica: Gottasecca 24; Benese 23; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 19.

Play out - Prima di ritorno

Amici del Castello - Castiati Neivese 3-9

Castiglia Costruzioni Bormidese - Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9
Classifica: Castiati Neivese 21; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Amici del Castello 16; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

Girone salvezza - Prima di ritorno

Alusic Merlese - Valle Bormida 5-9

Virtus Langhe - Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-1
Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.

 

PALLAPUGNO: SERIE C1

Quarti di finale - Andata

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Gottasecca 9-2

Roero Isolamenti Canalese - Castiati Castagnole Lanze 9-8

Imperiese - Centro Incontri Gallese 3-9

Prodeo - Virtus Langhe 9-1

Quarti di finale - Ritorno

Gottasecca - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-9

Castiati Castagnole Lanze - Roero Isolamenti Canalese 1-9

Centro Incontri Gallese - Imperiese 9-7

Virtus Langhe - Prodeo 9-6

In semifinale: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Roero Isolamenti Canalese, Centro Incontri Gallese.
Spareggio tra Prodeo e Virtus Langhe.

Spareggio quarto di finale

Mercoledì 10 settembre ore 21 a Chiusavecchia: Prodeo - Virtus Langhe

 

PALLAPUGNO: SERIE C2

Girone 1 - Terza e ultima di ritorno

San Biagio - Monastero Dronero 9-2
Riposa: Bormidese
Classifica finale: Monastero Dronero 3; San Biagio 2; Bormidese 1.

Girone 2 - Terza e ultima di ritorno

Monticellese - Pro Paschese B 9-7

Neivese - Peveragno 3-9
Classifica finale: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 3; Neivese 1.

Girone 3 - Terza e ultima di ritorno

Ceva - Benese 3-9

Pro Paschese A - Virtus Langhe 0-9 forfait sul campo
Classifica finale: Virtus Langhe 6; Pro Paschese A 4; Benese 2; Ceva 0.

Girone 4 - Terza e ultima di ritorno

Pieve di Teco - Pompeiana 9-3

Subalcuneo - Pro Spigno 9-0 forfait sul campo
Classifica finale: Subalcuneo 6; Pieve di Teco 3; Pro Spigno 2; Pompeiana 1.

Semifinali - Andata

Giovedì 11 settembre ore 20.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero - Subalcuneo

Giovedì 11 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B - Virtus Langhe

Semifinali - Ritorno

Sabato 20 settembre ore 20.30 a Caraglio: Subalcuneo - Monastero Dronero

Giovedì 18 settembre ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe - Pro Paschese B

 

PALLAPUGNO: FEMMINILE

Semifinali - Andata

San Leonardo - Gymnasium Albese 9-0

Amici del Castello - Canalese 9-3

Semifinali - Ritorno

Gymnasium Albese - San Leonardo 0-9

Canalese - Amici del Castello 6-9

Finale

San Leonardo - Amici del Castello

 

PALLAPUGNO: UNDER 21

Semifinali - Andata

Venerdì 12 settembre ore 20 a Caraglio: Subalcuneo - Araldica Castagnole Lanze

Peveragno A - Speb 2-9

Semifinali - Ritorno

Giovedì 18 settembre ore 20 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze - Subalcuneo

Martedì 16 settembre ore 20 a San Rocco di Bernezzo: Speb - Peveragno A
 
 

PALLAPUGNO: ALLIEVI

Girone 1
Classifica: Pro Paschese A 3; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.
Nota: Bormidese B un punto penalizzazione

Girone 2
Classifica: Merlese 4; Ceva 1; Amici del Castello 0.

Girone 3
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

Girone 4 - Posticipo prima di ritorno

Bubbio - San Biagio 8-0
Classifica: Bubbio 5; Albese 4; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

 

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Girone 1
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.

Girone 2 - Prima di ritorno

Albese - Pro Paschese A 4-7

Martedì 9 settembre ore 19 a San Benedetto Belbo: Alta Langa - San Leonardo
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Alta Langa 2; Albese 0.

Girone 3
Classifica: Speb 5; Pro Paschese B 3; Don Dagnino 2; Neivese A -1.

Girone 4
Classifica: Ricca 5; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.

 

PALLAPUGNO: PULCINI

Quarti di finale - Andata

San Leonardo A - Albese A 7-1

Pro Paschese - San Leonardo B 4-7

Merlese A - Valle Bormida 7-0

Ricca - Albese B 7-0

Quarti di finale - Ritorno

Venerdì 12 settembre ore 19 ad Alba: Albese A - San Leonardo

Martedì 9 settembre ore 18.30 a Imperia: San Leonardo B - Pro Paschese

Venerdì 12 settembre ore 19 a Monastero Bormida: Valle Bormida - Merlese A

Sabato 13 settembre ore 19 ad Alba: Albese B - Ricca

 

PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Quarti di finale - Gara unica

Ricca A - Ricca B 7-3

Gottasecca - Cortemilia A 7-2

Pro Paschese A - Merlese 7-1

Don Dagnino - Pieve di Teco 7-0

Semifinali

Ricca A - Gottasecca

Don Dagnino - Pro Paschese A

