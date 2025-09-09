 / Calcio

Calciomercato. Il Millesimo rinforza il parco under in vista dell'esordio di Pietra Ligure, presi Bovio e Sylla

Domenica il Millesimo farà il suo debutto nel campionato di Eccellenza sul campo del Pietra Ligure. In vista della prima giornata, la società giallorossa ha ufficializzato due ulteriori rinforzi, arricchendo così la campagna acquisti estiva.

Si tratta di Filippo Bovio, classe 2008, in arrivo dal Celle Varazze, e di Abdoulaye Sylla, classe 2006, reduce dall’esperienza con l’Arenzano. Due giovani profili che andranno ad ampliare le scelte a disposizione di mister Macchia nella stagione d'esordio in Eccellenza

