Calciomercato | L'esperienza di Nicolò Condorelli per il Bardineto, ufficiale l'arrivo in neroverde

Il Bardineto, che milita in Seconda Categoria, ha annunciato l'ingaggio di Nicolò Condorelli per la stagione 2026/27. Classe 1994, il giocatore porta in dote una lunga esperienza maturata tra i campionati liguri di Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza.

Nell'ultima stagione Condorelli ha vestito la maglia del Borghetto in Prima Categoria, mentre in precedenza ha giocato con San Filippo Neri Yepp Albenga e Ceriale, con cui ha collezionato diverse presenze anche in Promozione. Nel corso della carriera ha inoltre indossato le maglie di Soccer Borghetto, Loanesi San Francesco, Albenga, Finale, Vado e Sestri Levante in Serie D.

Un profilo esperto, dunque, su cui il Bardineto potrà contare nel proprio percorso stagionale.