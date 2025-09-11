 / Calcio

Calcio. E' il giorno del Memorial Pisano, in campo Nolese, Finale e Borghetto

E' arrivato il giorno del Memorial Beppe Pisano, con Nolese, Finale e Borghetto a battezzare la prima edizione.
 

Il Memorial si svolgerà in tre partite, tutte della durata di 45 minuti suddivisi in due tempi da 22’30’’ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore (cinque a testa, poi ad oltranza). Le squadre potranno inoltre usufruire della formula delle sostituzioni illimitate, con cambi volanti “tipo basket”.
 

Il programma delle gare

Ore 20:00 – Borghetto Calcio vs F.B.C. Finale Ligure

Ore 21:00 – Polisportiva Nolese vs Perdente Gara 1

Ore 22:00 – Polisportiva Nolese vs Vincente Gara 1

Un calendario serrato che promette ritmo e spettacolo, con i biancorossi nolesi impegnati in due match consecutivi.
 

Punteggi e classifica

Il sistema di punteggio sarà così articolato:

3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari

2 punti per la vittoria ai calci di rigore

1 punto per la sconfitta ai rigori

0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari

In caso di arrivo a pari punti, sarà determinante l’esito dello scontro diretto.
 

Trofei e riconoscimenti

Al termine della manifestazione, la squadra prima classificata alzerà al cielo il Trofeo “Beppe Pisano”, mentre seconda e terza riceveranno una coppa. Previsti anche premi individuali per il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere del torneo, scelti da una giuria qualificata.

