Calcio. Ufficiale, Vado inserito nel girone B. Ci sarà il derby con lo Spezia

Il Vado è stato inserito nel Girone B del prossimo campionato di Serie C.

Un raggruppamento che si preannuncia come un vero e proprio girone di ferro, caratterizzato da un mix esplosivo di piazze storiche, progetti ambiziosi e piazze caldissime.

​A guidare la carica per la promozione diretta ci sono le tre grandi retrocesse dalla Serie B: Spezia, Reggiana e Pescara, corazzate pronte a darsi battaglia fin dalle prime giornate. Insieme a loro, le conferme di lusso della categoria come Perugia, Torres e Gubbio promettono di dare continuità all'alta classifica, affiancate dal talento dell'Atalanta U23.

​Il fascino del girone è arricchito dai grandi ritorni storici dalla Serie D di tifoserie passionali come Livorno e Sambenedettese, oltre alla solidità di club come Grosseto, Ravenna, Forlì, Campobasso, Latina e Vis Pesaro. Completano l'organico le cenerentole e le realtà emergenti pronte a stupire tra i professionisti: Guidonia Montecelio, Pianese, Pineto, Ostiamare e appunto il Vado.