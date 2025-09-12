Il 19, 20 e 21 settembre si rinnova l'appuntamento con SportUp Savona

Alla sua quarta edizione torna SportUp Savona, la manifestazione organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona e il patrocinio del Coni provinciale, che accoglie nelle piazze e nelle vie della città le società sportive di Savona e Provincia, con proposte ed eventi ogni anno rinnovati.

Una edizione che dedica agli sport zone tematiche e ampio spazio di attività e promozione, un palco dedicato alla danza e un'area media attrezzata per presentazioni e conferenze, a cura dell’immancabile partner della manifestazione Radio Jasper. Ma anche una edizione costellata di microeventi sportivi dedicati allo sport in ogni sua sfumatura.

Le aree interessate alla manifestazione saranno Piazza Sisto IV, Via Manzoni, Via Astengo, Piazza Pertini, Corso Italia e la zona mare del Prolungamento.

Si parte venerdì 19 settembre al mattino allo stadio Bacigalupo con l’incontro tra società sportive e gli alunni delle scuole primarie di Savona, e si continua alle 17.30 con una suggestiva cerimonia di apertura in Piazza Sisto, alla quale seguirà la ormai tradizionale parata per le vie della città, guidata dalla Banda Forzano e dalla mascotte della manifestazione Baletta. La parata terminerà poi in Piazza Calabresi con una emozionante esibizione di danza paralimpica a cura di “Semplicemente Danza”.

Sabato 20 settembre sarà giornata dedicata dalle 9 alle 18 alle attività in tutte le zone indicate, con un magico momento di Taiji all’alba a cura di Fiore d’Inverno in Piazza Guido Rossa, con una straordinaria esibizione dei maestri delle scuole di danza sul palco in Piazza Pertini dalle 17 alle 19 a favore dell’associazione Amici del Centro oncologico Bianucci, con una sfida di calcio cecato nella quale Sebastiano Gravina sfiderà presenti e appassionati con la presenza degli arbitri dell’AIA, e con una simultanea di dama a cura del Centro Damistico Savonese. In concomitanza con la fine di SportUp la Banda Forzano omaggerà la cittadinanza con un concerto dal titolo “Note in movimento”.

Domenica 21 settembre ancora attività, sfide, tornei ed esibizioni in tutte le zone. In Piazza Sisto si terrà alle 10 una sfida di basket inclusivo a cura di Eunike e alle 16 una esibizione di acrobatica aerea su tessuti a cura di Danzeria. La giornata si chiuderà in dolcezza con il Silent Reading a cura di Oriana Villani e I Birrattieri. Sempre domenica 21 Passi di Vita Nordik Walking e Canottieri Sabazia si occuperanno dell’evento benefico “Respiro Rosa”.

“Questa edizione si è ulteriormente accresciuta rispetto agli anni precedenti – dichiara l’organizzatore Nico Amoroso, titolare di AD Communication – nonostante un naturale turn-over per coloro che non potranno partecipare causa i rispettivi appuntamenti, che gioco forza vanno a coincidere con la manifestazione. A tale proposito mi preme fare il più grande in bocca al lupo per la stagione alle società a cui non potrò farlo personalmente, e ringraziare tutti coloro che andranno ad invadere festosamente le vie cittadine".