Calcio, Eccellenza. Le designazioni della prima giornata: arbitro dal Piemonte per Pietra Ligure - Millesimo

ATHLETIC CLUB ALBARO – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
CAMPOMORONE SANT’OLCESE – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Riccardo Mainini (Busto Arsizio)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
CARCARESE – GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A.
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
FEZZANESE – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
PIETRA LIGURE 1956 – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Nicolò Masciandaro (Collegno)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
RIVASAMBA H.C.A. – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Sebastian Baldi (Chiavari)