Rugby | Paolo Ricchebono entra nel Consiglio Federale della FIR

Il Consiglio Federale ha deliberato e ufficializzato l'ingresso di Paolo Ricchebono nell'organo di governo del rugby italiano in quota allenatori, a seguito delle dimissioni di Carlo Orlandi.

Genovese, allenatore, docente e formatore, nonché fondatore del club delle Province dell'Ovest, Ricchebono arriva in Consiglio Federale da uomo di campo: anche dopo la conclusione della sua carriera agonistica (coronata da quattro scudetti e una Coppa Italia a Milano) non è mai uscito dal rettangolo verde, dedicandosi senza sosta, oltre ad allenare nel suo club, alla promozione del rugby sul territorio e alla creazione di possibilità di praticarlo.

Roberto Lucchina, Presidente del Comitato FIR Liguria: "È con profonda soddisfazione che il nostro Comitato accoglie l'elezione di Paolo Ricchebono all'interno del Consiglio Federale: l'ingresso di un rappresentante ligure nel massimo organo di governo della Federazione costituisce un prestigioso riconoscimento all'impegno, alla dedizione e alla passione che da sempre animano l'attività sportiva nella nostra regione. Questo traguardo rappresenta un momento di forte continuità istituzionale e non può non riportare alla memoria la figura di Roberto Besio: il movimento regionale esprime i più sentiti complimenti a Paolo, con l'augurio che possa svolgere al meglio il proprio mandato e replicare lo straordinario lavoro svolto in passato dal compianto Roberto, portando ancora una volta la voce e i valori della Liguria ai massimi livelli nazionali".