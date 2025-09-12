Calcio, Giusvalla, La prima storica maglia richiama il Boca: "Tanti giusvellini emigrarono verso Buenos Aires"

Il Giusvalla FC ha svelato la maglia ufficiale per la prima storica stagione di partecipazione ai campionati federali.

"La maglia giallo-celeste - ha spiegato la società - richiama la divisa del Boca Juniors, squadra popolare del calcio argentino di Buenos Aires dove molti giusvallini tra fine ottocento ed inizio novecento sono emigrati. La maglia rappresenta un simbolo di passione e dedizione per il nostro team ed i colori giallo-celeste simboleggiano energia, ottimismo e spirito di squadra.

La Società esprime l’emozione per iniziare la sua prima stagione ufficiale con questa maglia speciale, sperando di poter rappresentare il paese ed i sostenitori con orgoglio per vivere insieme momenti indimenticabili sul campo.

Il Presidente e tutta la dirigenza manifestano un vivo ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito e alla importante realtà aziendale “De Wave Group” per il sostegno e la fattiva collaborazione".