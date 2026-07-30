Calcio | Savona in Eccellenza. Il sindaco Russo e l'assessore Rossello: "Fatto fronte comune, molto soddisfatti dell'esito"

Dopo l'ufficialità del ripescaggio del Savona in Eccellenza, è arrivata anche la nota congiunta da Palazzo Sisto.

Il sindaco Marco Russo e l'assessore allo sport, Francesco Rossello, hanno infatti commentato il salto di categoria in una nota congiunta:

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Comitato Regionale Ligure. Per il Savona giocare nel prossimo campionato di Eccellenza è il riconoscimento di un progetto di rilancio della squadra e un’occasione di consolidamento e di ulteriore crescita.

Dopo l’incontro con la nuova dirigenza, avvenuto sabato scorso in Comune, abbiamo convintamente ritenuto di fare fronte comune per un obiettivo che non riguarda solo la squadra, ma l’intera comunità che questa squadra rappresenta.

Quindi non possiamo che essere molto soddisfatti dell’esito”.