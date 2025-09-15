Calcio. Il Celle Varazze rischia la sconfitta a tavolino, il Club Milano avrebbe presentato ricorso

La conferma si avrà si avrà domani solo la pubblicazione del comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, ma secondo indiscrezioni il Club Milano avrebbe presentato reclamo per in merito alla posizione di Andrea Scarfò, difensore del Celle Varazze, sanzionato con la squalifica post diffida al termine dei playoff di Promozione tra Sestrese e Sammargheritese (finale per il terzo e quarto posto).

Il preannuncio di reclamo sarebbe invece stato depositato in giornata dalla società lombarda, pronta a puntare alla vittoria a tavolino.

Sviluppi al riguardo si avranno nelle prossime ore.