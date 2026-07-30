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Calcio | 30 luglio 2026, 17:35

Calcio | Vado. Esordio in Coppa Italia di Serie C contro l'Inter Under 23, appuntamento il 14 agosto al Sivori

Calcio | Vado. Esordio in Coppa Italia di Serie C contro l'Inter Under 23, appuntamento il 14 agosto al Sivori

Venerdì 14 agosto 2026, alle ore 21:00, il Vado disputerà la sua prima gara ufficiale nel calcio professionistico a distanza di parecchie decadi. I rossoblù affronteranno l'Inter U23 nel Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2026-2027, allo Stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.

Il match verterà sul format della gara secca a eliminazione diretta. In caso di parità, si andrà direttamente ai rigori, senza tempi supplementari.

Chi prevarrà sfiderà nel secondo turno la vincente di Spezia - Torres.
 

Tutti gli abbinamenti del primo turno

Venerdì 14 agosto

Trento - Ospitaletto Franciacorta, ore 21:00
 

Vado - Inter U23, ore 21:00

Pro Vercelli - Pergolettese, ore 21:00

Audace Cerignola - Monopoli, ore 21:00

Picerno - Barletta, ore 21:00

Pineto - Gubbio, ore 21:00

Casertana - Savoia, ore 21:00

Grosseto - Guidonia Montecelio, ore 21:00
 

Sabato 15 agosto

Cittadella - Atalanta U23, ore 21:00

Arzignano Valchiampo - AlbinoLeffe, ore 18:00

Lumezzane - Renate, ore 18:00

Spezia - Torres, ore 21:00

Carpi - Pianese, ore 21:00

Livorno - Reggiana, ore 21:00

Perugia - Vis Pesaro, ore 21:00

Foggia - Altamura, ore 21:00

Crotone - Cosenza, ore 21:00

Salernitana - Scafatese, ore 21:00

Campobasso - Cavese, ore 18:00
 

Domenica 16 agosto

Dolomiti Bellunesi - Treviso, ore 18:00

Lecco - Desenzano, ore 21:00

Giana Erminio - Folgore Caratese, ore 21:00

Alcione Milano - Novara, ore 21:00

Juventus Next Gen - Forlì, ore 18:00

Bari - Casarano, ore 21:00

Pescara - Sambenedettese, ore 21:00

Giugliano - Sorrento, ore 21:00

Latina - Ostiamare, ore 21:00

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