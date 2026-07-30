Calcio | Vado. Esordio in Coppa Italia di Serie C contro l'Inter Under 23, appuntamento il 14 agosto al Sivori

Venerdì 14 agosto 2026, alle ore 21:00, il Vado disputerà la sua prima gara ufficiale nel calcio professionistico a distanza di parecchie decadi. I rossoblù affronteranno l'Inter U23 nel Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2026-2027, allo Stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.
Il match verterà sul format della gara secca a eliminazione diretta. In caso di parità, si andrà direttamente ai rigori, senza tempi supplementari.
Chi prevarrà sfiderà nel secondo turno la vincente di Spezia - Torres.
Tutti gli abbinamenti del primo turno
Venerdì 14 agosto
Trento - Ospitaletto Franciacorta, ore 21:00
Vado - Inter U23, ore 21:00
Pro Vercelli - Pergolettese, ore 21:00
Audace Cerignola - Monopoli, ore 21:00
Picerno - Barletta, ore 21:00
Pineto - Gubbio, ore 21:00
Casertana - Savoia, ore 21:00
Grosseto - Guidonia Montecelio, ore 21:00
Sabato 15 agosto
Cittadella - Atalanta U23, ore 21:00
Arzignano Valchiampo - AlbinoLeffe, ore 18:00
Lumezzane - Renate, ore 18:00
Spezia - Torres, ore 21:00
Carpi - Pianese, ore 21:00
Livorno - Reggiana, ore 21:00
Perugia - Vis Pesaro, ore 21:00
Foggia - Altamura, ore 21:00
Crotone - Cosenza, ore 21:00
Salernitana - Scafatese, ore 21:00
Campobasso - Cavese, ore 18:00
Domenica 16 agosto
Dolomiti Bellunesi - Treviso, ore 18:00
Lecco - Desenzano, ore 21:00
Giana Erminio - Folgore Caratese, ore 21:00
Alcione Milano - Novara, ore 21:00
Juventus Next Gen - Forlì, ore 18:00
Bari - Casarano, ore 21:00
Pescara - Sambenedettese, ore 21:00
Giugliano - Sorrento, ore 21:00
Latina - Ostiamare, ore 21:00