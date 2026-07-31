Softball | Le Eagles della Riviera Aquila volano in semifinale: il 13 settembre appuntamento a Milano

La stagione della Riviera Aquila Baseball Softball continua a regalare soddisfazioni. La formazione del sodalizio appartenente alla Polisportiva del Finale ha infatti conquistato l'accesso diretto alle semifinali nazionali di softball, in calendario domenica 13 settembre a Milano.

Per le Eagles si prospetta un banco di prova di assoluto livello. Nel concentramento milanese troveranno infatti sulla propria strada le padrone di casa del Milano 1946 e la LLG Softball Vicenza, due avversarie di grande tradizione. Al termine delle sfide sarà definita la squadra che volerà alla Final Four nazionale, riservata alle vincitrici dei rispettivi gironi.

Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto durante tutta l'annata. I risultati ottenuti sul campo sono il frutto dell'impegno delle atlete, della guida dello staff tecnico e del contributo quotidiano di dirigenti, volontari e famiglie, che hanno accompagnato la crescita del gruppo.

Oltre al prestigio della qualificazione, la fase nazionale offrirà alla Riviera Aquila un'opportunità preziosa per confrontarsi con alcune delle realtà più competitive del softball italiano, proseguendo il percorso di crescita tecnica e sportiva che la società sta portando avanti con particolare attenzione al settore giovanile.

L'appuntamento di Milano sarà quindi affrontato con grande entusiasmo e con l'obiettivo di onorare al meglio i colori della società e della città di Finale Ligure. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario delle gare, gli orari degli incontri e tutti i dettagli organizzativi della manifestazione.