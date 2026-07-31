Pallapugno | Il punto sui campionati: tutti i risultati e le classifiche

Weekend ricco di verdetti nei campionati di pallapugno, con la Serie A che entra nel vivo del girone di ritorno e la Coppa Italia che inizia a delineare le formazioni finaliste. Sabato 29 e domenica 30 agosto, oltre alla settimana successiva, andranno in scena le finali delle principali coppe, con Madonna del Pasco che si conferma teatro privilegiato delle sfide decisive.



Serie A: Subalcuneo sempre al comando

Nella nona giornata di ritorno, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo ha conquistato i tre punti a tavolino contro la Nocciole Marchisio Cortemilia, forfait per motivi medici, consolidando la vetta della classifica a quota 19. Alle sue spalle il Gottasecca resta a 15 punti, mentre si fa interessante la corsa al terzo posto con l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese a 13, vittoriosa contro il Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio. Da segnalare anche il successo dell'Alta Langa sulla Terre del Barolo Albese e quello del Roero Isolamenti Canalese sul Gottasecca.



Serie B: Valle Bormida corsara a Bubbio

Nel posticipo della nona di ritorno, la Valle Bormida si impone 9-7 sul campo dell'Officine Pesce Bubbio. In classifica comandano a pari merito Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia con 15 punti, seguiti dal Pieve di Teco a 14 e dallo Speb a 13.



Serie C1: Ricca e Gottasecca in fuga, il 30 agosto la finale di Coppa

Nell'ottava di ritorno spiccano le vittorie nette di Castiati Castagnole (9-1 sulla Bormidese) e Subalcuneo (9-5 sulla Ceva), oltre al successo del Monticellese sulla Virtus Langhe. Il Ricca resta primo con 16 punti davanti al Gottasecca a 15. Le due capolista si ritroveranno di fronte domenica 30 agosto alle ore 21 a Madonna del Pasco per la finale di Coppa Italia Serie C1, gara unica.



Serie C2: al via i nuovi gironi, Global Sped Neivese in finale di Coppa

Prende il via la Serie C2 con i primi turni nei quattro gironi: da segnalare i largo successi di Benese e Abrigo Croma Ricca, entrambi vittoriosi 9-0. Sul fronte Coppa Italia, il Girone A ha già il suo verdetto: il Global Sped Neivese ha superato 9-3 il Pro Spigno ed è in finale. Nel Girone B, mercoledì 5 agosto (ore 21, Madonna del Pasco) si sfideranno Monastero Dronero e Benese per l'altro posto in finale.



Femminile: si va verso la finale di Coppa Italia

Chiusa la fase di qualificazione della Coppa Italia Femminile, con l'Amici del Castello che si è aggiudicato il primo posto a punteggio pieno (4 punti) grazie anche ai forfait di San Leonardo e Gymnasium Albese, entrambe penalizzate di un punto in classifica. La finale è in programma sabato 29 agosto alle 16.30 a Madonna del Pasco, con Amici del Castello che se la vedrà contro il Canalese B.



Under 21: San Leonardo e Bubbio in testa

Nella sesta di ritorno da segnalare le vittorie di Subalcuneo sul Cortemilia e dell'Araldica Castagnole sull'Albese, entrambe per 9-4/9-5. In vetta comandano a pari merito San Leonardo e Bubbio con 13 punti, davanti al Pro Paschese a 11.



Allievi: al via la stagione, Subalcuneo A vola in finale di Coppa

Anche per gli Allievi prende il via il campionato nei quattro gironi. In Coppa Italia si è giocata la gara di qualificazione del Girone B: il Subalcuneo A ha superato 8-6 il Pro Paschese B ed è atteso ora dal Girone A, dove martedì 4 agosto (ore 20.30, San Rocco di Bernezzo) lo Speb affronterà il Ricca per l'ultimo posto in finale.



Esordienti: Ricca in testa nel Girone A, Cortemilia al comando nel B

Nel Girone A il San Leonardo cala il poker vincendo 7-0 sul Pro Paschese B, ma resta il Ricca al comando con 13 punti. Nel Girone B, vittorie per Merlese A e Don Dagnino, con il Cortemilia sempre primo a quota 13 davanti proprio al Merlese A. La finale di Coppa Italia è in programma sabato 29 agosto alle 14 a Madonna del Pasco tra Ricca e San Leonardo.



Pulcini: San Leonardo davanti nel Girone A, doppia capolista nel B

Nel Girone A il Ricca si impone nettamente sul Duseu (7-0, con tre punti di penalizzazione per i biancorossi) e lo Speb supera il Pro Paschese, mentre resta primo il San Leonardo con 13 punti. Nel Girone B il Monastero Dronero B, corsaro sul Canalese, sale a 12 punti e si porta davanti al Monastero Dronero A. La finale di Coppa Italia si giocherà venerdì 28 agosto alle 17 a Madonna del Pasco tra Monastero Dronero A e San Leonardo.



Promozionali: calendario fitto tra metà e fine agosto

Definito il programma degli ottavi di finale del Girone A, che si giocheranno tra il 12 e il 24 agosto su diversi campi (Andora, Pieve di Teco, Cuneo, Madonna del Pasco, Ricca, Canale, Santo Stefano Belbo e San Benedetto Belbo). Intanto, venerdì 31 luglio alle 18 si giocano le semifinali di Coppa Italia: nel Girone Rosso, a Ceva, scendono in campo Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese; nel Girone Blu, ad Alba, Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa.





Tutti i risultati e le classifiche

SERIE A – Nona di ritorno

Alta Langa-Terre del Barolo Albese 9-7

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0 (forfait medico)

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-2

Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese 5-9

Olivieri Opere Edili Duseu-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 19; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 13; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.



SERIE B – Posticipo nona di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida 7-9

Classifica: Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 12; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.



SERIE C1 – Ottava ritorno

Ricca-Don Dagnino 9-5

Gottasecca-San Biagio 9-8

Bormidese-Castiati Castagnole 1-9

Duseu-Pro Paschese 9-3

Ceva-Subalcuneo 5-9

Virtus Langhe-Monticellese 3-9

Classifica: Ricca 16; Gottasecca 15; Castiati Castagnole e Monticellese 12; Pro Paschese 11; Ceva e Duseu 10; Don Dagnino 9; Subalcuneo 7; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.

Coppa Italia Serie C1 – Finale (gara unica) Domenica 30 agosto ore 21, a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2

Girone 1 – Classifica: Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Pro Spigno 0.

Girone 2 – Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.

Girone 3 – Posticipo prima giornata:

Benese-Pieve di Teco 9-0 Classifica: Benese 1; Pieve di Teco e Global Sped Neivese 0.

Girone 4 – Posticipo prima giornata:

Abrigo Croma Ricca-Peveragno 9-0 Classifica: Abrigo Croma Ricca 1; Peveragno e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.

Coppa Italia Serie C2 – Girone A – Semifinale (gara unica)

Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3 — Global Sped Neivese in finale

Coppa Italia Serie C2 – Girone B – Semifinale (gara unica) Mercoledì 5 agosto ore 21, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese



FEMMINILE

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.

Coppa Italia Femminile – Girone di qualificazione – Ultima giornata

Canalese A-San Leonardo 9-0 (forfait)

Gymnasium Albese-Canalese B 2-9

Riposa: Amici del Castello

Classifica finale: Amici del Castello 4; Canalese B 3; Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1 (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione).

Coppa Italia Femminile – Finale Sabato 29 agosto ore 16.30, a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 – Sesta di ritorno

Pro Paschese-Bubbio 0-9

San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 (forfait)

Cortemilia-Subalcuneo 5-9

Albese-Araldica Castagnole 4-9

Virtus Langhe A-Merlese 5-9

Classifica: San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; Cortemilia 8; Merlese 6; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).



ALLIEVI

Girone 1 – Classifica: Ricca 1; Pro Paschese A e Ceva 0.

Girone 2 – Posticipo prima giornata:

Bormidese-San Biagio 8-4 Classifica: Bormidese 1; San Biagio e Don Dagnino 0.

Girone 3 – Classifica: Amici del Castello 1; Subalcuneo A e Speb 0.

Girone 4 – Posticipo prima giornata:

Subalcuneo B-San Leonardo 3-8 Classifica: Pro Paschese B e San Leonardo 1; Araldica Castagnole e Subalcuneo B 0.

Coppa Italia Allievi – Girone A – Gara unica di qualificazione alla finale Martedì 4 agosto ore 20.30, a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca

Coppa Italia Allievi – Girone B – Gara unica di qualificazione alla finale

Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8 — Subalcuneo A in finale



ESORDIENTI

Girone A – Posticipo sesta di ritorno:

Pro Paschese B-San Leonardo 0-7 Classifica: Ricca 13; San Leonardo 12; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1 (Ceva un punto di penalizzazione).

Girone B – Posticipi sesta di ritorno:

Merlese A-Neivese B 7-3

Neivese C-Don Dagnino 1-7 Classifica: Cortemilia 13; Merlese A 12; Neivese B 9; Albese A 8; Don Dagnino 6; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.

Coppa Italia Esordienti – Finale (gara unica) Sabato 29 agosto ore 14, a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI

Girone A – Posticipi sesta di ritorno:

Duseu-Ricca 0-7

Pro Paschese-Speb 3-7 Classifica: San Leonardo 13; Ricca e Speb 9; Pro Paschese 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3 (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione).

Girone B – Posticipi sesta di ritorno:

San Biagio-Ceva 7-3

Canalese-Monastero Dronero B 0-7 Classifica: Monastero Dronero B 12; Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 3; Canalese 2; Augusto Manzo -1 (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione).

Coppa Italia Pulcini – Finale (gara unica) Venerdì 28 agosto ore 17, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI

Girone A – Ottavi di finale (gara unica):

Mercoledì 19 agosto ore 18.30, ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto ore 18, a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20, a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Mercoledì 12 agosto ore 18.30, a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia

Coppa Italia Promozionali – Raggruppamenti di semifinali

Girone Rosso – Venerdì 31 luglio ore 18, a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese

Girone Blu – Venerdì 31 luglio ore 18, ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa