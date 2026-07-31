Pallapugno | Il punto sui campionati: tutti i risultati e le classifiche

Weekend ricco di verdetti nei campionati di pallapugno, con la Serie A che entra nel vivo del girone di ritorno e la Coppa Italia che inizia a delineare le formazioni finaliste. Sabato 29 e domenica 30 agosto, oltre alla settimana successiva, andranno in scena le finali delle principali coppe, con Madonna del Pasco che si conferma teatro privilegiato delle sfide decisive.
Serie A: Subalcuneo sempre al comando
Nella nona giornata di ritorno, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo ha conquistato i tre punti a tavolino contro la Nocciole Marchisio Cortemilia, forfait per motivi medici, consolidando la vetta della classifica a quota 19. Alle sue spalle il Gottasecca resta a 15 punti, mentre si fa interessante la corsa al terzo posto con l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese a 13, vittoriosa contro il Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio. Da segnalare anche il successo dell'Alta Langa sulla Terre del Barolo Albese e quello del Roero Isolamenti Canalese sul Gottasecca.
Serie B: Valle Bormida corsara a Bubbio
Nel posticipo della nona di ritorno, la Valle Bormida si impone 9-7 sul campo dell'Officine Pesce Bubbio. In classifica comandano a pari merito Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia con 15 punti, seguiti dal Pieve di Teco a 14 e dallo Speb a 13.
Serie C1: Ricca e Gottasecca in fuga, il 30 agosto la finale di Coppa
Nell'ottava di ritorno spiccano le vittorie nette di Castiati Castagnole (9-1 sulla Bormidese) e Subalcuneo (9-5 sulla Ceva), oltre al successo del Monticellese sulla Virtus Langhe. Il Ricca resta primo con 16 punti davanti al Gottasecca a 15. Le due capolista si ritroveranno di fronte domenica 30 agosto alle ore 21 a Madonna del Pasco per la finale di Coppa Italia Serie C1, gara unica.
Serie C2: al via i nuovi gironi, Global Sped Neivese in finale di Coppa
Prende il via la Serie C2 con i primi turni nei quattro gironi: da segnalare i largo successi di Benese e Abrigo Croma Ricca, entrambi vittoriosi 9-0. Sul fronte Coppa Italia, il Girone A ha già il suo verdetto: il Global Sped Neivese ha superato 9-3 il Pro Spigno ed è in finale. Nel Girone B, mercoledì 5 agosto (ore 21, Madonna del Pasco) si sfideranno Monastero Dronero e Benese per l'altro posto in finale.
Femminile: si va verso la finale di Coppa Italia
Chiusa la fase di qualificazione della Coppa Italia Femminile, con l'Amici del Castello che si è aggiudicato il primo posto a punteggio pieno (4 punti) grazie anche ai forfait di San Leonardo e Gymnasium Albese, entrambe penalizzate di un punto in classifica. La finale è in programma sabato 29 agosto alle 16.30 a Madonna del Pasco, con Amici del Castello che se la vedrà contro il Canalese B.
Under 21: San Leonardo e Bubbio in testa
Nella sesta di ritorno da segnalare le vittorie di Subalcuneo sul Cortemilia e dell'Araldica Castagnole sull'Albese, entrambe per 9-4/9-5. In vetta comandano a pari merito San Leonardo e Bubbio con 13 punti, davanti al Pro Paschese a 11.
Allievi: al via la stagione, Subalcuneo A vola in finale di Coppa
Anche per gli Allievi prende il via il campionato nei quattro gironi. In Coppa Italia si è giocata la gara di qualificazione del Girone B: il Subalcuneo A ha superato 8-6 il Pro Paschese B ed è atteso ora dal Girone A, dove martedì 4 agosto (ore 20.30, San Rocco di Bernezzo) lo Speb affronterà il Ricca per l'ultimo posto in finale.
Esordienti: Ricca in testa nel Girone A, Cortemilia al comando nel B
Nel Girone A il San Leonardo cala il poker vincendo 7-0 sul Pro Paschese B, ma resta il Ricca al comando con 13 punti. Nel Girone B, vittorie per Merlese A e Don Dagnino, con il Cortemilia sempre primo a quota 13 davanti proprio al Merlese A. La finale di Coppa Italia è in programma sabato 29 agosto alle 14 a Madonna del Pasco tra Ricca e San Leonardo.
Pulcini: San Leonardo davanti nel Girone A, doppia capolista nel B
Nel Girone A il Ricca si impone nettamente sul Duseu (7-0, con tre punti di penalizzazione per i biancorossi) e lo Speb supera il Pro Paschese, mentre resta primo il San Leonardo con 13 punti. Nel Girone B il Monastero Dronero B, corsaro sul Canalese, sale a 12 punti e si porta davanti al Monastero Dronero A. La finale di Coppa Italia si giocherà venerdì 28 agosto alle 17 a Madonna del Pasco tra Monastero Dronero A e San Leonardo.
Promozionali: calendario fitto tra metà e fine agosto
Definito il programma degli ottavi di finale del Girone A, che si giocheranno tra il 12 e il 24 agosto su diversi campi (Andora, Pieve di Teco, Cuneo, Madonna del Pasco, Ricca, Canale, Santo Stefano Belbo e San Benedetto Belbo). Intanto, venerdì 31 luglio alle 18 si giocano le semifinali di Coppa Italia: nel Girone Rosso, a Ceva, scendono in campo Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese; nel Girone Blu, ad Alba, Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa.
Tutti i risultati e le classifiche
SERIE A – Nona di ritorno
Alta Langa-Terre del Barolo Albese 9-7
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0 (forfait medico)
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-2
Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese 5-9
Olivieri Opere Edili Duseu-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 19; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 13; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.
SERIE B – Posticipo nona di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida 7-9
Classifica: Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 12; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.
SERIE C1 – Ottava ritorno
Ricca-Don Dagnino 9-5
Gottasecca-San Biagio 9-8
Bormidese-Castiati Castagnole 1-9
Duseu-Pro Paschese 9-3
Ceva-Subalcuneo 5-9
Virtus Langhe-Monticellese 3-9
Classifica: Ricca 16; Gottasecca 15; Castiati Castagnole e Monticellese 12; Pro Paschese 11; Ceva e Duseu 10; Don Dagnino 9; Subalcuneo 7; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.
Coppa Italia Serie C1 – Finale (gara unica) Domenica 30 agosto ore 21, a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2
Girone 1 – Classifica: Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Pro Spigno 0.
Girone 2 – Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.
Girone 3 – Posticipo prima giornata:
Benese-Pieve di Teco 9-0 Classifica: Benese 1; Pieve di Teco e Global Sped Neivese 0.
Girone 4 – Posticipo prima giornata:
Abrigo Croma Ricca-Peveragno 9-0 Classifica: Abrigo Croma Ricca 1; Peveragno e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.
Coppa Italia Serie C2 – Girone A – Semifinale (gara unica)
Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3 — Global Sped Neivese in finale
Coppa Italia Serie C2 – Girone B – Semifinale (gara unica) Mercoledì 5 agosto ore 21, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
Coppa Italia Femminile – Girone di qualificazione – Ultima giornata
Canalese A-San Leonardo 9-0 (forfait)
Gymnasium Albese-Canalese B 2-9
Riposa: Amici del Castello
Classifica finale: Amici del Castello 4; Canalese B 3; Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1 (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione).
Coppa Italia Femminile – Finale Sabato 29 agosto ore 16.30, a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 – Sesta di ritorno
Pro Paschese-Bubbio 0-9
San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 (forfait)
Cortemilia-Subalcuneo 5-9
Albese-Araldica Castagnole 4-9
Virtus Langhe A-Merlese 5-9
Classifica: San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; Cortemilia 8; Merlese 6; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).
ALLIEVI
Girone 1 – Classifica: Ricca 1; Pro Paschese A e Ceva 0.
Girone 2 – Posticipo prima giornata:
Bormidese-San Biagio 8-4 Classifica: Bormidese 1; San Biagio e Don Dagnino 0.
Girone 3 – Classifica: Amici del Castello 1; Subalcuneo A e Speb 0.
Girone 4 – Posticipo prima giornata:
Subalcuneo B-San Leonardo 3-8 Classifica: Pro Paschese B e San Leonardo 1; Araldica Castagnole e Subalcuneo B 0.
Coppa Italia Allievi – Girone A – Gara unica di qualificazione alla finale Martedì 4 agosto ore 20.30, a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
Coppa Italia Allievi – Girone B – Gara unica di qualificazione alla finale
Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8 — Subalcuneo A in finale
ESORDIENTI
Girone A – Posticipo sesta di ritorno:
Pro Paschese B-San Leonardo 0-7 Classifica: Ricca 13; San Leonardo 12; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1 (Ceva un punto di penalizzazione).
Girone B – Posticipi sesta di ritorno:
Merlese A-Neivese B 7-3
Neivese C-Don Dagnino 1-7 Classifica: Cortemilia 13; Merlese A 12; Neivese B 9; Albese A 8; Don Dagnino 6; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
Coppa Italia Esordienti – Finale (gara unica) Sabato 29 agosto ore 14, a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI
Girone A – Posticipi sesta di ritorno:
Duseu-Ricca 0-7
Pro Paschese-Speb 3-7 Classifica: San Leonardo 13; Ricca e Speb 9; Pro Paschese 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3 (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione).
Girone B – Posticipi sesta di ritorno:
San Biagio-Ceva 7-3
Canalese-Monastero Dronero B 0-7 Classifica: Monastero Dronero B 12; Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 3; Canalese 2; Augusto Manzo -1 (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione).
Coppa Italia Pulcini – Finale (gara unica) Venerdì 28 agosto ore 17, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI
Girone A – Ottavi di finale (gara unica):
Mercoledì 19 agosto ore 18.30, ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18, a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20, a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Mercoledì 12 agosto ore 18.30, a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia
Coppa Italia Promozionali – Raggruppamenti di semifinali
Girone Rosso – Venerdì 31 luglio ore 18, a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese
Girone Blu – Venerdì 31 luglio ore 18, ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa