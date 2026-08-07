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Pallanuoto | 07 agosto 2026, 11:25

Pallanuoto | La Rari Nantes Savona tessera il difensore Giglio Rossi, per lui contratto biennale

Pallanuoto | La Rari Nantes Savona tessera il difensore Giglio Rossi, per lui contratto biennale

Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere  raggiunto, in data odierna, l’accordo per le prossime due stagioni agonistiche, con il difensore Giglio Rossi.

Nato a Lavagna il 20 gennaio 2004, ha iniziato a giocare a pallanuoto nel Rapallo e si è poi trasferito alla Pro Recco dove ha esordito

in Serie A 1 all’età di 15 anni.  Ha giocato anche nel Camogli e nella squadra ungherese del Miskolc

Con le giovanili della Pro Recco ha vinto un oro e un argento Under 20. Ha fatto parte delle nazionali giovanili con le quali ha disputato due campionati mondiali e un campionato europeo.

“Sono davvero felice - ha dichiarato Rossi -  di entrare a far parte della Rari Nantes Savona. Ho scelto questo progetto con grande entusiasmo perché credo sia l’ambiente ideale per continuare a crescere, sia come atleta che come persona. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con la squadra, dare il massimo ogni giorno e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Ci vediamo presto in vasca!”

Il presidente, Daniele Polti, dichiara: “Sono lieto di dare il benvenuto a Giglio Rossi, giovane di grande talento. La Rari della prossima stagione sportiva, sotto l’esperta guida di Alberto Angelini, sono certo che saprà far divertire i tifosi”.

cs

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