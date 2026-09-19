Pallanuoto, il “magic moment” di Gaia Gattuso: dopo Mondiali e Scudetto arriva la chiamata del Setterosa

Continua il magic moment della loanese Gaia Gattuso. Per la giovane pallanuotista (classe 2011), cresciuta nel Doria Nuoto 2000 Loano e oggi in forza al Bogliasco 1951, è arrivata la classica ciliegina sulla torta a coronamento di un’estate di altissimo livello.
Dopo aver indossato la calottina azzurra ai Mondiali femminili Under 16 e Under 18 con le rispettive rappresentative di categoria e aver conquistato lo Scudetto Juniores, per la giovane atleta loanese si spalancano ora le porte della Nazionale maggiore.
Il Setterosa torna infatti al lavoro per il primo raduno della nuova stagione, in vista della preparazione alla Division 1 della World Cup, in programma a dicembre a Lisbona, in Portogallo. Le azzurre si ritroveranno al Centro Federale di Ostia da domenica 20 a mercoledì 23 settembre: il Commissario Tecnico ha precettato 19 atlete della rosa principale, a cui si aggiungeranno 10 giovani inserite nel «Progetto Giovani», tra le quali figura proprio la promettente atleta di Loano.
Per Gaia Gattuso, quindi, una nuova soddisfazione personale che impreziosisce il suo percorso e regala grande orgoglio a tutto il movimento sportivo locale.