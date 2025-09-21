Calcio, San Francesco Loano. Due partite per Lupo contro la Carcarese: "Primo tempo egregio, l'espulsione di Campelli ha cambiato tutto" (VIDEO)

Alessandro Lupo e la San Francesco Loano devono rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, ma l'allenatore rossoblu si tiene comunque stretta la prima parte di gara, precedente all'espulsione di Campelli, per la qualità di gioco espressa sul terreno del Merlo.
Pollice alto anche per il carattere dimostrato con l'uomo in meno, tenendo anche conto delle difficoltà di organico dovute agli infortuni.
A tal proposito si è rivisto in campo Cassata dopo l'infortunio muscolare delle passate settimane.