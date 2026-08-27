Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. I gironi e le gare della prima giornata

Sono stati definiti i gironi di Coppa Liguria di Prima Categoria e gli abbinamenti della prima giornata, in calendario il prossimo 6 di settembre. Ecco l'estratto dal comunicato del CR Liguria.
GIRONE 01
Argentina Arma, Ospedaletti Calcio, Camporosso, Vallecrosia Academy ASD
GIRONE 02
Golfo Dianese, Villanovese, Oneglia Calcio, Andora
GIRONE 03
Nolese, Cisano, Priamar, Veloce
GIRONE 04
Cengio, Altarese, Quiliano&Valleggia, Dego Calcio
GIRONE 05
Old Boys Rensen, Speranza , Sassello, Rossiglionese
GIRONE 06
Pegliese, Multedo 1930, Voltri 87
GIRONE 07
Bolzanetese Virtus, Savignone, San Giovanni Battista, Rabona Via Dell'Acciaio
GIRONE 08
Cella 1956, Torriglia 1977, Valsecca Sport & Fun, Serra Riccò 1971
GIRONE 09
Bargagli San Siro, Superba Calcio 2017, G.S. Granarolo, Mura Angeli
GIRONE 10
Castelletto, Priaruggia Vecchio Castelletto, Polis. Pieve Ligure, Dinamo Santiago
GIRONE 11
Marina Giulia, ASD Pregio Calcio, San Lorenzo della Costa, Sori
GIRONE 12
Caperanese 2015, Panchina, PSM Rapallo, Santa Maria del Taro
GIRONE 13
Bru.Borg.Lux, Segesta Sestri Levante, Cogornese, Sporting Club Aurora 1975
GIRONE 14
Ceparana Calcio, Riccò le Rondini, Marolacquasanta, Calcio Popolare Spezia
GIRONE 15
Arcola Garibaldina, Santerenzina, Cadimare Calcio, Riomaior 1965
GIRONE 16
San Lazzaro Lunense, Colli 2024, Tarros Sarzanese SRL, Iron Fox Amegliese
IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
GIRONE 01
- Argentina Arma – Ospedaletti Calcio | 06/09/2026 ore 18:00 | Ezio Sclavi, Arma di Taggia, Via San Francesco
- Camporosso – Vallecrosia Academy ASD | 06/09/2026 ore 18:00 | Comunale, Camporosso, Via J.F. Kennedy
GIRONE 02
- Golfo Dianese 1923 – Villanovese A.S.D. | 06/09/2026 ore 18:00 | Wladimiro Marengo, Diano Marina, Via Lucus Bormani
- Oneglia Calcio – Andora 1966 | 06/09/2026 ore 18:00 | Comunale Prof. Aicardi, Pontedassio, Via Nazionale - Loc. Rugge
GIRONE 03
- Nolese R.G. 1946 2001 – Cisano | 06/09/2026 ore 18:00 | Carlo Mazzucco, Noli, Contrada Sacconi - Loc. Voze
- Priamar 1942 Liguria ASD – Veloce 1910 | 06/09/2026 ore 18:00 | Felice Levratto, Savona, Via Brilla - Loc. Zinola
GIRONE 04
- Cengio – Altarese 1929 | 06/09/2026 ore 18:00 |Pino Salvi, Cengio, Via Isole 4
- Quiliano&Valleggia – Dego Calcio | 06/09/2026 ore 18:00 | Andrea Picasso, Quiliano, Via Roma, 31
GIRONE 05
- Old Boys Rensen – Speranza 1912 F.C. | 06/09/2026 ore 18:00 | Nazario Gambino, Arenzano, Via del Mare 49
- Sassello – Rossiglionese | 06/09/2026 ore 18:00 | Andrea Badano, Sassello, Loc. Pratobadorino
GIRONE 06
- Pegliese – Multedo 1930 | 06/09/2026 ore 18:00 | San Carlo, Genova, Via Don Giovanni Verità
GIRONE 07
- Bolzanetese Virtus – Savignone | 06/09/2026 ore 18:00 | Begato 9, Genova, Via Felice Maritano 20
- San Giovanni Battista – Rabona Via Dell'Acciaio | 06/09/2026 ore 20:30 | G. Piccardo (Borzoli), Genova, Piazzale Giuseppe Muratore, 5
GIRONE 08
- Cella 1956 – Torriglia 1977 | 06/09/2026 ore 18:00 | Mauro Morgavi, Genova, Salita Millelire
- Valsecca Sport & Fun – Serra Riccò 1971 | 06/09/2026 ore 18:00 | Negrotto Serra Riccò, Serra Riccò, Via Negrotto
GIRONE 09
- Bargagli San Siro – Superba Calcio 2017 | 06/09/2026 ore 18:00 | XXV Aprile, Genova, Via Gualco 3
- G.S. Granarolo – Mura Angeli | 06/09/2026 ore 18:00 | F. Ceravolo (Valletta Lagaccio), Genova, Via B. Bianco 6
GIRONE 10
- Castelletto – Priaruggia Vecchio Castelletto | 06/09/2026 ore 18:00 | S. Eusebio, Genova, Via Superiore Rocche di Bavari
- Polis. Pieve Ligure – Dinamo Santiago | 06/09/2026 ore 18:00 | Tre Campanili, Bogliasco, Via Marconi
GIRONE 11
- Marina Giulia – ASD Pregio Calcio | 06/09/2026 ore 18:00 |Franco Celeri, Chiavari, Largo Mario Ravenna
- San Lorenzo della Costa – Sori | 06/09/2026 ore 18:00 | Eugenio Broccardi, Santa Margherita Ligure, Via Garibotti, 25
GIRONE 12
- Caperanese 2015 – Panchina | 06/09/2026 ore 18:00 | A. Daneri - Caperana, Chiavari, Via Parma
- PSM Rapallo – Santa Maria del Taro | 06/09/2026 ore 18:00 | U. Macera, Rapallo, Via della Libertà 87
GIRONE 13
- Bru.Borg.Lux – Segesta Sestri Levante | 06/09/2026 ore 18:00 | Rino Colombo, Beverino, Via Aurelia Loc. S. Cipriano
- Cogornese – Sporting Club Aurora 1975 | 06/09/2026 ore 18:00 | Comunale di Cogorno, Cogorno, Via S. Martino
GIRONE 14
- Ceparana Calcio – Riccò le Rondini | 06/09/2026 ore 18:00 | Cipriano Incerti (Erba), Bolano, Via Cisa Sud. Loc. Giarizzo
- Marolacquasanta – Calcio Popolare Spezia | 06/09/2026 ore 18:00 |Astorre Tanca, La Spezia, Via Lunigiana
GIRONE 15
- Arcola Garibaldina – Santerenzina | 06/09/2026 ore 18:00 |Falconara, Lerici, Via San Terenzo
- Cadimare Calcio – Riomaior 1965 | 06/09/2026 ore 18:00 | Denis Pieroni, La Spezia, Via della Pieve 41
GIRONE 16
- San Lazzaro Lunense – Colli 2024 | 06/09/2026 ore 18:00 | Carlo Cristoni (San Lazzaro), Sarzana, Via Ghiarettolo, 103
- Tarros Sarzanese SRL – Iron Fox Amegliese | 06/09/2026 ore 18:00 | Miro Luperi, Sarzana, Via Paradiso Villa France