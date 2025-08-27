Calcio, Pontelungo. Calcagno e Ardissone restano in granata

La nota della società
L’ASD Pontelungo ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con Paolo Calcagno e con Federico Ardissone, proveniente dall’Imperia.
Paolo Calcagno, centrocampista, classe 2003 e Federico Ardissone, attaccante, classe 2005, sono stati nella passata stagione due tra i maggiori protagonisti del campionato granata.
La Società, nel ringraziare l’Imperia, nella persona di Giancarlo Riolfo, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.