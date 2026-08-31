Outdoor | Regione, oltre 160mila euro per nuove “palestre a cielo aperto”. Ferro: “Più spazi gratuiti per fare attività fisica e vivere i nostri territori”

Oltre 160mila euro per realizzare nuove “palestre a cielo aperto” nei Comuni liguri e offrire ai cittadini spazi pubblici attrezzati nei quali praticare gratuitamente attività fisica. Regione Liguria rilancia “Open Sport Liguria”, la misura dedicata alla promozione dello sport di base che mette a disposizione complessivamente 160.672,72 euro.



Il nuovo bando raccoglie l’eredità dell’edizione 2024, grazie alla quale sono state realizzate 23 palestre a cielo aperto sul territorio regionale, e punta a contrastare la sedentarietà, favorire stili di vita più sani e creare nuove occasioni di movimento e socialità, con particolare attenzione ai giovani.



Potranno partecipare i Comuni liguri con più di 4.000 abitanti che non abbiano già beneficiato del contributo previsto dal bando 2024. Il Comune di Genova, considerata la maggiore densità abitativa, potrà comunque presentare un progetto.



Le amministrazioni potranno ottenere fino a 20mila euro per valorizzare un’area pubblica attraverso l’installazione di attrezzature sportive liberamente e gratuitamente utilizzabili dai cittadini, comprese le persone con disabilità. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda per un unico progetto.



Una specifica riserva di fondi sarà destinata alle prime due proposte che prevedano la realizzazione delle aree attrezzate in prossimità di scuole secondarie prive di palestra o di strumenti adeguati per l’attività motoria, così da ampliare le opportunità sportive anche per gli studenti.



“Con Open Sport Liguria continuiamo a portare lo sport fuori dagli impianti tradizionali e sempre più vicino alle persone – dichiara la vicepresidente e assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. I risultati del precedente bando, con 23 palestre a cielo aperto realizzate in Liguria, dimostrano quanto queste strutture possano diventare punti di riferimento per le comunità. Vogliamo offrire spazi gratuiti, inclusivi e accessibili nei quali muoversi, stare insieme e prendersi cura del proprio benessere. C’è poi un’attenzione particolare verso i più giovani: creare occasioni concrete per praticare attività fisica significa anche contrastare la sedentarietà e proporre un’alternativa positiva all’uso eccessivo di smartphone e dispositivi digitali. Lo sport è educazione, salute e socialità e continueremo a investire perché possa essere davvero alla portata di tutti”.



Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 1° settembre alle ore 12 del 15 ottobre 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma Sportello Online di Regione Liguria, accedendo alla pagina dedicata al bando “Open Sport Liguria”. L’accesso è previsto tramite SPID, CIE o CNS da parte del legale rappresentante dell’Ente o di un soggetto regolarmente autorizzato. (sportellonline.regione.liguria.it)