 / Calcio

Calcio | 31 agosto 2026, 16:58

Calcio | L'andorese Yosef Cappello giocherà nel campionato di San Marino, ufficiale la firma con il Faetano

Salvatore Yosef Cappello, 19 anni di Andora, dopo aver militato in diverse squadre di calcio della Liguria, è approdato ora alla Società Calcio Faetano di San Marino, che partecipa al Campionato Sammarinese.

Un grande successo per Salvatore, che all’età di dieci anni ha combattuto e vinto la sua battaglia più importante: quella contro la leucemia. La sua storia nel 2023 è stata presa quale esempio dal Ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative legate a Sport e Salute.

Dopo il difficile percorso della malattia e delle cure, Salvatore ha ritrovato la normalità e soprattutto la possibilità di tornare a fare ciò che ama: giocare a calcio. Gli allenamenti, i compagni di squadra e una maglia, che rappresenta molto più di una semplice divisa sportiva. Salvatore è infatti un esempio anche per i giovani che si trovano ad affrontare situazioni difficili, che possono sembrare insuperabili.

A coronare questo nuovo capitolo della sua vita è arrivata ora anche la chiamata da San Marino. Salvatore Yosef Cappello ha firmato ufficialmente l’ingaggio con il Faetano nei giorni scorsi e scenderà quindi in campo nel Campionato Sammarinese.

A Salvatore va un grande in bocca al lupo da parte dell'Amministrazione comunale e degli andoresi. 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium