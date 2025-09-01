 / Calcio

Calcio | 01 settembre 2025, 11:31

Calcio, Coppa Italia di Serie D. Arras regala la prima vittoria al Vado, la sintesi dell'1-0 alla Sanremese

Il video dai canali ufficiali del club matuziano:

Vado: Bellocci, Messina, Bondioli, Saltarelli, Syll, Ciccone (46’ De Rinaldis), Gulinelli (59’ Vita), Abonckelet (59’ Pisanu), Lupinacci, Arras (80’ Pastorino), Raffini (59’ Barwuah).
A disposizione: Viganò, Cecchinato, Sacco, Ndianefo.
Allenatore: Roselli.

Sanremese: Gattuso, Bregliano, Garcia, Cepele, Bouable, Osuji (57’ Andreis), Cavaliere, Zagarese, Sambou, Moreo (65’ Santanocito), Diorkaeff.
A disposizione: Bohli, Di Fino, Falcone, Aceto, Gonella, Cipriani, Nervino.
Allenatore: Moro.

Arbitro: Volpi di La Spezia.

Redazione

