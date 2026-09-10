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Calcio | 10 settembre 2026, 18:24

Calcio | Il primo derby va alla Veloce, super rimonta granata nel 3-2 alla Priamar

Calcio | Il primo derby va alla Veloce, super rimonta granata nel 3-2 alla Priamar

Non capita raramente di vincere un derby in rimonta, dopo essere stati sotto di due reti a mezz'ora dal termine.

L'impresa è riuscita domenica scorsa alla Veloce, nella gara d'esordio di Coppa Liguria.

Il modo migliore per battezzare la stagione per la squadra di mister Gerundo, tra le candidate a una stagione da protagoniste nel girone B.

A sbloccare il risultato, come detto, sono stati però i rossoblu. Poco dopo la mezz'ora Gavarone riceve e trova lo spazio per calciare rasoterra, indirizzando il pallone dove Rossi non può arrivare. 

La situazione per la Veloce si complica ulteriormente a inizio ripresa. Al 60' l'arbitro assegna un calcio di rigore alla formazione di mister Ferraro e Amato si incarica della trasformazione, firmando il 2-0.

Da qui scatta la reazione granata: al 68' Guarco riaccende le speranze degli ospiti facendo tutto in proprio: l'ex difensore del Millesimo scatta palla al piede, supera due avversari e conclude con precisione nell'angolino.

Dieci minuti più tardi arriva il pareggio. Capasso recupera il pallone e serve in profondità Kercuku, l'inserimento arriva con i tempi giusti, così come la conclusione a battere Tredici.

Sul 2-2 entrambe le squadre provano a cercare il guizzo decisivo, ma a trovarlo è la Veloce a due minuti dal novantesimo. All'88' Pasqualino controlla alla perfezione un pallone proveniente dalla destra e, con una conclusione precisa  completa la rimonta.

PRIAMAR - VELOCE 2-3

Marcatori: 32' Gavarone, 60' Amato rig. - 68' Guarco, 80' Kerkuku, 88' Pasqualino

Priamar: Tredici, Casassa, Basso, Gavarone, Rocca, Vaiarini, Fabbretti, Pescio, Rognoni, Amato, Albanese.
A disposizione: Abate, Caicedo, Chessa, Longagna, Palmiere, Ndoja, Dembele.
Allenatore: Ferraro.

Veloce: Rossi, Caviglia, Buzali, Murialdo, Perata, Guarco, Palumbo, Pescio, Bruzzone, Pasqualino, Stalla.
A disposizione: Camara, Angeli, Capasso, Marzano, La Rosa, Kercuku, Venturi, Viti.
Allenatore: Gerundo.

Redazione

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