Calcio | Il primo derby va alla Veloce, super rimonta granata nel 3-2 alla Priamar

Non capita raramente di vincere un derby in rimonta, dopo essere stati sotto di due reti a mezz'ora dal termine.
L'impresa è riuscita domenica scorsa alla Veloce, nella gara d'esordio di Coppa Liguria.
Il modo migliore per battezzare la stagione per la squadra di mister Gerundo, tra le candidate a una stagione da protagoniste nel girone B.
A sbloccare il risultato, come detto, sono stati però i rossoblu. Poco dopo la mezz'ora Gavarone riceve e trova lo spazio per calciare rasoterra, indirizzando il pallone dove Rossi non può arrivare.
La situazione per la Veloce si complica ulteriormente a inizio ripresa. Al 60' l'arbitro assegna un calcio di rigore alla formazione di mister Ferraro e Amato si incarica della trasformazione, firmando il 2-0.
Da qui scatta la reazione granata: al 68' Guarco riaccende le speranze degli ospiti facendo tutto in proprio: l'ex difensore del Millesimo scatta palla al piede, supera due avversari e conclude con precisione nell'angolino.
Dieci minuti più tardi arriva il pareggio. Capasso recupera il pallone e serve in profondità Kercuku, l'inserimento arriva con i tempi giusti, così come la conclusione a battere Tredici.
Sul 2-2 entrambe le squadre provano a cercare il guizzo decisivo, ma a trovarlo è la Veloce a due minuti dal novantesimo. All'88' Pasqualino controlla alla perfezione un pallone proveniente dalla destra e, con una conclusione precisa completa la rimonta.
PRIAMAR - VELOCE 2-3
Marcatori: 32' Gavarone, 60' Amato rig. - 68' Guarco, 80' Kerkuku, 88' Pasqualino
Priamar: Tredici, Casassa, Basso, Gavarone, Rocca, Vaiarini, Fabbretti, Pescio, Rognoni, Amato, Albanese.
A disposizione: Abate, Caicedo, Chessa, Longagna, Palmiere, Ndoja, Dembele.
Allenatore: Ferraro.
Veloce: Rossi, Caviglia, Buzali, Murialdo, Perata, Guarco, Palumbo, Pescio, Bruzzone, Pasqualino, Stalla.
A disposizione: Camara, Angeli, Capasso, Marzano, La Rosa, Kercuku, Venturi, Viti.
Allenatore: Gerundo.