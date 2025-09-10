Calcio, Veloce. Il presidente Sanguineti punge lo Speranza: "Keep calm! Troppa enfasi dopo la prima partita di coppa"

La sconfitta nel derby non è stata certo accolta con il sorriso nel quartier generale della Veloce, ma il presidente Sanguineti non si scompone, conscio del lungo percorso che attende i suoi fino alla prossima primavera.

Ciò che non è piaciuto in modo particolare al massimo dirigente granata è stato il tono di alcune dichiarazioni provenienti dallo Speranza.

"Sicuramente non siamo contenti per l'esito della partita, ma essendo la nostra una squadra sostanzialmente nuova è normale avere ancora deficit di intesa e di amalgama. Durante l'arco della gara abbiamo però visto sprazzi di una buona Veloce e da lì ripartiamo con il massimo dell'umiltà. Siamo infatti consapevoli di essere una neopromossa, ma al contempo dobbiamo rispettare il blasone della nostra società, motivo per cui ci aspettiamo di incontrare avversari sempre motivati.

Allo Speranza ho rivolto i complimenti, seppur non abbia apprezzato il tono delle loro dichiarazioni, come quelle di mister Davide Pisano, che è un amico, o del direttore sportivo Rosa che mi risulta non abbia nemmeno assistito alla partita.

Per dirla all'inglese: "Keep calm!". Li invito ad assumere toni più tranquilli, altrimenti arriviamo a fine stagione con l'esaurimento nervoso.

I meriti, in genere, sono gli avverarsari a doverli rimarcare, senza autocelebrazioni. Noi saremo i primi a rinnovarglieli nel caso, ma vedremo le partite di campionato cosa andranno a raccontare..."

