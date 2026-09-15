Calcio | La Nolese compie ottant'anni, ieri sera alle 23:00 la storica ricorrenza

Il 14 settembre 1946, alle undici di sera, un gruppo di undici persone si riunì nell'aula della quinta elementare della scuola di Via Musso. Nacque la Polisportiva Nolese che, proprio poche ore fa, ha compiuto ottant'anni.

A guidare il gruppo era Teodoro Moggio. Con lui c'erano Giovanni Gandoglia, Giacomo Sirito, Franco Salice, Giglio Parodi, Dino Ricchebuono, Giovanni Ganduglia, Luigi De Ferrari, Natalino Tissoni, Tommaso Garzoglio e Ottavio Pastorino.



Era l'Italia del primo dopoguerra, e in mezza Liguria stavano rinascendo in quegli stessi mesi decine di società sportive che la guerra aveva interrotto o cancellato.

La scelta dei colori sociali fu quasi obbligata. Bianco e rosso sono i colori della bandiera dell'antica Repubblica di Noli, l'entità marinara che mantenne la propria indipendenza dal 1193 fino all'arrivo delle truppe napoleoniche. Lo stemma della Polisportiva riprende lo scudo con la croce, affiancato dalle iniziali della società.



Nei decenni successivi la Nolese ha attraversato le stagioni del calcio dilettantistico ligure, alternando categorie e generazioni di giocatori, allenatori e dirigenti. Come molte realtà di paese, ha vissuto momenti di crescita e fasi più difficili, legate spesso alla disponibilità di risorse e al ricambio dei volontari. La continuità, più dei risultati sportivi, è l'elemento che la società ha rivendicato con orgoglio durante gli ultimi anni.



Per celebrare la ricorrenza la società ha diffuso un'immagine commemorativa che accosta la data di fondazione a quella odierna e riporta il testo con i nomi dei fondatori. Al centro, una fotografia storica della prima formazione, in maglia bianca e rossa.

Ottant'anni di attività ininterrotta non sono un traguardo comune per una società sportiva di paese. Nel panorama dilettantistico ligure sono poche le realtà che possono documentare una storia altrettanto lunga sotto la stessa denominazione.