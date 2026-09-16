Ciclismo | «Strade del Mare», 45 chilometri in bici alla scoperta del Ponente ligure

Laigueglia si prepara ad accogliere una giornata dedicata alle due ruote e alla scoperta del territorio. Domenica 27 settembre il borgo sarà infatti il punto di partenza e di arrivo di «Strade del Mare», una Bike Experience gratuita che porterà i partecipanti lungo un itinerario tra la costa e l’entroterra del Ponente ligure.

L’iniziativa rientra nel programma cicloturistico dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale, finanziato da Fondazione De Mari su progetto di Daniela Carrea e realizzato con la collaborazione tecnica e organizzativa di Alassio4Fun, presieduta da Giorgio Nannei.

Il progetto nasce dall’incontro con il Liguria Longevity Project di CNA Imperia, proseguendo una collaborazione già sperimentata in altre iniziative sul territorio, tra cui Olioliva. L’obiettivo è creare occasioni capaci di collegare i piccoli comuni della zona, la rete sentieristica e le attività economiche che caratterizzano il Ponente, favorendo al tempo stesso la conoscenza delle realtà legate alle Antiche Vie del Sale.

Il percorso previsto per domenica misura complessivamente 45 chilometri e si sviluppa ad anello, alternando asfalto e sterrato. Un tracciato pensato per attraversare differenti ambienti del territorio, dai borghi agli uliveti, fino alle vie Marenche e ai panorami della costa. La partecipazione è aperta a chi utilizza ebike, gravel o mountain bike e non è necessario avere una preparazione atletica particolare.

Il ritrovo è previsto alle 9:30 in piazza Giulio Cesare Preve, mentre la partenza è fissata alle 10. L’uscita avrà una durata indicativa di quattro ore e sarà accompagnata da una guida, con l’obiettivo di proporre un’esperienza accessibile e allo stesso tempo orientata alla conoscenza del territorio.

La bicicletta diventa così anche uno strumento per promuovere uno stile di vita attivo. È uno degli aspetti al centro del Liguria Longevity Project, che individua nell’attività fisica all’aria aperta, nel rapporto con l’ambiente e nella frequentazione dei piccoli centri alcuni elementi utili a favorire un invecchiamento sano e attivo.

Laigueglia rappresenterà quindi una delle tappe di un programma che mette insieme mobilità lenta, paesaggio e valorizzazione delle comunità locali. La partecipazione alla Bike Experience è gratuita e aperta a tutti i ciclisti.