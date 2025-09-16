Pallanuoto. Sorteggiati i gironi della fase preliminare degli Europei, Italia con Turchia, Romania e Slovacchia

A Belgrado sono stati sorteggiati i gironi della fase preliminare degli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in programma nella capitale serba dal 10 al 25 gennaio. Ai nastri di partenza della competizione continentale ci saranno anche i portacolori azzurri della Rari Nantes Savona.

Per l’Italia la prima tappa sarà il Girone D, insieme a Turchia, Romania e Slovacchia: un gruppo sulla carta alla portata, ma che non ammette distrazioni, soprattutto con la nuova formula che rivoluziona il torneo continentale.



I gironi maschili della prima fase

Girone A: Malta, Francia, Montenegro, Ungheria

Girone B: Slovenia, Grecia, Croazia, Georgia

Girone C: Olanda, Israele, Serbia, Spagna

Girone D: Turchia, Romania, Italia, Slovacchia



La nuova formula

Gli Europei cambiano volto: non più quarti di finale secchi, ma una seconda fase a gironi.

Le prime tre classificate di ogni gruppo accedono al turno successivo, andando a formare due nuovi raggruppamenti da sei squadre ciascuno (girone E con le prime tre dei gruppi A e C; girone F con le prime tre dei gruppi B e D).

Le ultime dei gironi, invece, comporranno un torneo a parte per i piazzamenti dal 13° al 16°.

Nella seconda fase ogni nazionale mantiene i punti, le reti fatte e subite della prima parte e affronta solo le avversarie non già incontrate.

Le prime due classificate dei gironi E e F voleranno in semifinale, mentre le altre lotteranno per le posizioni finali.