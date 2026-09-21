 / Calcio

Calcio | 21 settembre 2026, 18:34

Calcio | Pontelungo. Subito in evidenza le bocche da fuoco, la tripletta di Sfinjari e Ardissone regolano la Campese

Quattro a uno per i granata

Calcio | Pontelungo. Subito in evidenza le bocche da fuoco, la tripletta di Sfinjari e Ardissone regolano la Campese

Partenza sprint per il Pontelungo nella prima uscita di campionatoc contro la Campese.

La formazione granata ha infatti messo in mostra tutto il proprio potenziale offensivo di fronte ai verdi di mister Meazzi.

La formazione di Zanardini ha chiuso i conti già nel primo tempo con la tripletta di Sfinjari (una rete su rigore) e la marcatura di Ardissone. Nella ripresa autorete e gol per Bruno.

Nel finale di gara sarebbe potuto arrivare anche il pokerissimo per gli ingauni, ma Calizzano ha respinto il rigore di Nacci.

 

PONTELUNGO - CAMPESE 5-1

Marcatori: 17’ Sfinjari, 32’ Ardissone, 36’ Sfinjari (rig.), 40’ Sfinjari, 63’ Bruno (aut.), 65’ Bruno.
 

Pontelungo: Breeuwer, Siri (71’ Secco), Calcagno, Corciulo (71’ Alizeri), Farinazzo, Vignola (62’ Guardone), Delfino, Massa, Ardissone (60’ Pollero), Sfinjari (66’ Perrier), Nacci. 

Allenatore: Zanardini
 

Campese: Calizzano, Bisio (57’ Musso), Bruno (87’ Aiello), Stilo, Deri, Oliveri, Mancini (79’ Garetto), Marino (57’ Germano), Marino, Prendi (46’ Forno), Ottonello R. I. 

Allenatore: Meazzi A.
 

Arbitro: Magaglio di Imperia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium