Giudice Sportivo, Prima Categoria. Terremoto sul Quiliano & Valleggia: sconfitta a tavolino, sei giocatori squalificati e 300 euro di multa

Domenica nera per il Quiliano & Valleggia, che esce duramente punito dal Giudice Sportivo dopo gli episodi accaduti nella gara casalinga contro il Cisano, valida per il campionato di Prima Categoria e interrotta nel finale per proteste e tensioni.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’arbitro Andrea Zunino di Savona è stato circondato da diversi giocatori biancorossi durante il recupero del secondo tempo, in seguito all’annullamento di una rete. Le proteste, giudicate “facinorose” e accompagnate da insulti verso il direttore di gara, hanno indotto quest’ultimo a sospendere definitivamente la partita, ritenendo che non ci fossero le condizioni per proseguire in sicurezza.

Il Giudice Sportivo, ha deciso di assegnare la vittoria per 3-0 al Cisano (già vittorioso sul campo fino a quel momento con il risultato di 3-2), imputando la responsabilità della mancata conclusione della gara al comportamento dei tesserati quilianesi.

Alla società è stata inoltre inflitta un’ammenda di 300 euro, anche per le offese e le minacce rivolte all’arbitro da parte di alcuni sostenitori.

Ma le conseguenze non finiscono qui. I provvedimenti individuali sono pesantissimi:

Gian Guido Bondi, dirigente del Quiliano & Valleggia, è stato inibito fino all’8 gennaio 2026 per “espressioni gravemente ingiuriose” rivolte all’arbitro al momento dell’espulsione e reiterate anche al termine della gara.

Renato Riva, altro dirigente biancorossoviola, è stato fermato fino al 4 dicembre 2025.



Tra i giocatori, il Giudice Sportivo ha disposto squalifiche pesanti fino a quattro giornate per diversi protagonisti dei disordini a fine partita:

Gabriel Bondi, Michael Ciappellano, Eraldi Mata e Krisildi Mata, tutti fermati per quattro gare effettive per le gravi espressioni ingiuriose e minacciose rivolte al direttore di gara dopo il triplice fischio.

Inoltre, Leon Sadiku è stato squalificato per due gare effettive, mentre Brini Giorgio per una.

Un bilancio durissimo, che pesa come un macigno sulla stagione del Quiliano & Valleggia: oltre alla sconfitta a tavolino per 0-3, il club dovrà ora fare a meno di dirigenti e giocatori chiave per diverse settimane.





GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/11/2025 BOLANESE – FORZA E CORAGGIO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del t.d.g.

P.Q.M.

Dispone:

la ripetizione della stessa secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Regionale.



Gara del 2/11/2025 QUILIANO&VALLEGGIA – CISANO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Rilevato che durante il recupero del secondo tempo in occasione dell'annullamento di una rete, il ddg veniva circondato da vari calciatori della società Quiliano&Valleggia i quali protestavano e insultavano il ddg per la decisione adottata. Vista la situazione facinorosa e temendo per la propria incolumità interrompeva la gara ritenendo non vi fossero le condizioni per una sua regolare conclusione;

Visto l'art. 10 comma 1 C.G.S.;

Ritenuto che la mancata conclusione della gara sia imputabile alla condotta dei tesserati della società QUILIANO&VALLEGGIA come sopra indicata;

P.Q.M.

Dispone:

di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società Cisano;

di infliggere alla società Quiliano&Valleggia l'ammenda di Euro 300,00 per responsabilità oggettiva per i fatti di cui sopra e per la condotta dei propri sostenitori i quali dal 44' st rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose, irriguardose e minacciose.





GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2025

VISIGALLI NICOLA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VISIGALLI NICOLA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DAMONTE MOIZO STEFANO (OLD BOYS RENSEN)

MANGINI ALESSIO (TORRIGLIA 1977)

RISSO ENRICO (VOLTRI 87)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)

DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)

AMMONIZIONE (I INFR)

ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)

SENAREGA ROBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TUMMINELLO MICHELE (TORRIGLIA 1977)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

Al 42' colpisce con un calcio al polpaccio un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

Al 42' colpisce con una vigorosa spinta un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

DE SARIO GABRIELE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERETTA MICHELE (BORGO RAPALLO 98)

COGLIOLO SILVIO (CEPARANA CALCIO)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (BORGO INCROCIATI)

BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)

LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)

COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)

CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)

GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CODDA PAOLO (PANCHINA)

ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CARLUCCIO CATALDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

PRESI MATTIA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)

CARETTI MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

IVALDI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

PAONESSA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)

VIVARELLI LUCA (OLD BOYS RENSEN)

VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

ZANARDI GUGLIELMO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BORTOLINI EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

GAMBARELLI GIACOMO (PSM RAPALLO)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)

SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)

GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

RAVETTINO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)

PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)

SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)

ROMANI SERGIO (VOLTRI 87)



AMMONIZIONE (I INFR)

BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)

LAMPUGNANO EDOARDO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

REBORA MARCO (AUDACE CAMPOMORONE)

RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

COSTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

CILENTO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

LUCIANO MICHELE (BORGO INCROCIATI)

CRIPPA NICOLO (BORGO RAPALLO 98)

SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)

GRONDACCI GEOVANY (CEPARANA CALCIO)

BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

ARDINGHI GIOVANNI (OLD BOYS RENSEN)

BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

PINNA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

BODI MATTEO (PANCHINA)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

VIACAVA SAMUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)

SGROIA NICOLA (PSM RAPALLO)

CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)

CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)

DI LUCA CHRISTIAN (VALSECCA SPORT & FUN)

DAMONTE FEDERICO (VIRTUS DON BOSCO)

PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)



GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

QUILIANO&VALLEGGIA

V.D.G.



AMMENDA

Euro 300,00 QUILIANO&VALLEGGIA

V.D.G.

Euro 50,00 SCIARBO & COGO CALCIO ASD

Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/1/2026

BONDI GIAN GUIDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Al 43' protestando nei confronti del ddg gli rivolgeva alcune espressioni gravemente ingiuriose e che ripeteva alla notifica del provvedimento di espulsione e a fine gara unitamente ad un atteggiamento irriguardoso.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2025

RIVA RENATO (QUILIANO&VALLEGGIA)

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2025

FIGLIUZZI ANTHONY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.



AMMONIZIONE (I INFR)

SARTORI NICOLA (DINAMO SANTIAGO)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCIS MATTEO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VIGNOLA MATTEO (CISANO)

Espulso per doppia ammonizione al 45+3 st, alla notifica del provvedimento correva incontro al ddg con fare aggressivo e gli rivolgeva alcune espressioni ingiuriose.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

Per aver spinto a terra un componente della panchina avversaria, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AVELLANO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIA CALCIO)

BRIZIO MICHELE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente ingiuriose e minacciose che ripeteva all'uscita dal tdg.

CIAPPELLANO MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg alcune espressioni ingiuriose e irriguardose.

MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione gravemente ingiuriosa.

MATA KRISILDI (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente ingiuriose.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)

MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)

PUPPO MATTIA (PEGLIESE)

GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

DI PERNA FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

GATTUSO SIMONE (BORGHETTO 1968)

FAVAZZA FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)

ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)

LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)

CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ARECCO CESARE (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

TORRINI LORIS (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE (II INFR)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)

BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)

EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

CROCE SAMUELE (CENGIO)

DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)

MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)

NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)

ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)

PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)

IMPERATRICE MASSIMO (LERICI F.C.)

SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)

CIAPPELLANO MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)

SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)

MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

POLLIO TIZIANO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

SECCO ALESSANDRO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

SECCO EDOARDO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)

DELFINO TOMMASO (ALTARESE 1929)

SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)

CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)

ARENA LUIGI (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

BACIGALUPPI TOMMASO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

FAZZARI FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

RONDELLI MATTIA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)

CELI ANDREA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

FOPPIANO ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

METANI FLORIAN (CISANO)

VIGNAROLI MATTEO (CISANO)

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)

GHIZZARDI SAMUELE (DEGO CALCIO)

CESARETTI SIMONE (F.C.LAVAGNA 2.0)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

PAVIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

EL KAMLI MOHAMMED (OSPEDALETTI CALCIO)

ROTOLO CARMELO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

PESENTI DANIEL HYLMI DA (PEGLIESE)

GHIZZARDI SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

TALLARICO ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

ALBANESE GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

KAZAZI ADEM (SPERANZA 1912 F.C.)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

MARZANO GIOELE (VELOCE 1910)

VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

CAMPAGNANI MARCO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)

TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)