Calciomercato. UFFICIALE: Marco Campelli non è più un giocatore della San Francesco Loano

E' arrivata ufficialmente la risoluzione contrattuale tra Marco Campelli e la San Francesco Loano.
Il centrocampista non è più ufficialmente un giocatore rossoblu, dopo la conferma da parte del Comitato Regionale.
Oggi pomeriggio è stata confermata l'attivazione dell'articolo 117 bis delle NOIF, permettendo così al giocatore di trovare una nuova sistemazione.
I primi rumor sull'interesse di alcuni club liguri sono subito emersi, ma non è escluso che il giocatore classe 1994 possa tentare una nuova esperienza fuori regione.