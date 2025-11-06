 / Calcio

Calcio | 06 novembre 2025, 18:44

Calciomercato. UFFICIALE: Marco Campelli non è più un giocatore della San Francesco Loano

E' arrivata ufficialmente la risoluzione contrattuale tra Marco Campelli e la San Francesco Loano.

Il centrocampista non è più ufficialmente un giocatore rossoblu, dopo la conferma da parte del Comitato Regionale.

Oggi pomeriggio è stata confermata l'attivazione dell'articolo 117 bis delle NOIF, permettendo così al giocatore di trovare una nuova sistemazione.

I primi rumor sull'interesse di alcuni club liguri sono subito emersi, ma non è escluso che il giocatore classe 1994 possa tentare una nuova esperienza fuori regione.

Lorenzo Tortarolo

