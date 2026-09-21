Calcio | Serie D. Il Millesimo cede nel finale col Derthona, i leoncelli volano in vetta (GLI HIGHLIGHTS)

Il Millesimo non è riuscito a raccogliere punti a Derthona.

Al Coppi i leoncelli hanno tenuto maggiormente il pallino del gioco, trovando la rete decisiva nei minuti finali con Lovaglio.

Il Millesimo ha sfiorato il vantaggio nel primo tempo con il tiro alto di Ferraro, servito da Gualtieri, mentre al 90' è stato Ghibaudo, da pochi passi, a chiamare Manzi alla parata sul primo palo.



Ecco la sintesi a cura di Radio PNR:





DERTHONA - MILLESIMO 1 0

Derthona: Manzi; Polizzi (13’ st Scienza), Stanga, Cesari, Ceccarini; Zunino (39’ st Tocila), Gerbino, Bortolotti; Lovaglio (41’ st Daffonchio), Buongiorno (28’ st Moriano), Artiglia (28’ st Gozzo).

A disposizione: Bosco, Patti, Nobile, Gilli.

Allenatore: Cacciatore



Millesimo: Conde; Ferraro, Nenci, Reali, Gualtieri; Rossello (5’ st Villa), Lazzaretti, Piazza (41’ st Piccardo); Gabelli (30’ st Ghibaudo), Insolito (35’ st Cigliutti); Piacenza (21’ st Villar).

A disposizione: Sciascia, Cinquini, Gadau, Piccardo, Cappellari.

Allenatore: Macchia