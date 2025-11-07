 / Calcio

Calcio | 07 novembre 2025, 13:24

Calcio, Prima Categoria. I fischietti designati nei gironi A e B

Virgilio dirigerà Borghetto - Cengio

Virgilio dirigerà Borghetto - Cengio

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – GOLFO DIANESE 1923

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

BORDIGHERA SANT’AMPELIO – OSPEDALETTI CALCIO

Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
 

BORGHETTO S.S. 1968 – CENGIO

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

CAMPOROSSO – VIRTUS SANREMESE CALCIO

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
 

CISANO – DEGO CALCIO

Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
 

ONEGLIA CALCIO – ALTARESE 1929

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ANDORA 1966

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)


 

GIRONE B

DINAMO SANTIAGO – AUDACE CAMPOMORONE

Arbitro: Thomas Felline (Savona)
 

OLD BOYS RENSEN – VELOCE 1910

Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
 

OLIMPIC 1971 – BOLZANETESE VIRTUS

Arbitro: Marco Lenzi (La Spezia)
 

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – CAMPESE F.B.C.

Arbitro: Filippo Masini (Genova)
 

ROSSIGLIONESE – PEGLIESE

Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
 

SCIARBO COGO CALCIO A.S.D. – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
 

VALSECCA SPORT FUN – VOLTRI 87

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

VIRTUS DON BOSCO – MULTEDO 1930

Arbitro: Filippo Salvetti (La Spezia)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium