Calcio, Eccellenza. Le designazioni arbitrali per la nona giornata, arbitri da fuori regione per Millesimo e Pietra Ligure

ARENZANO FOOTBALL CLUB – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)
Assistente 2: Francesco D'Andria (Chiavari)
ATHLETIC CLUB ALBARO – GOLFOPARADISOPRORECCO C.A.
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
BUSALLA CALCIO – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
FEZZANESE – CARCARESE
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Matteo Laganaro (Genova)
MILLESIMO CALCIO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: Alessandro Manno (Torino)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
RIVASAMBA H.C.A. – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Marco Rastellino (Seregno)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)