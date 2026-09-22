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Calcio | 22 settembre 2026, 17:24

Calcio | Il Celle Varazze cambia: esonero per mister Amirante, il ds Barletta vicino alla risoluzione

La conferma del presidente Mansueto: "Salutiamo un buon tecnico e un'ottima persona"

Calcio | Il Celle Varazze cambia: esonero per mister Amirante, il ds Barletta vicino alla risoluzione

Il Celle Varazze cambia e lo fa dopo la sconfitta interna di domenica contro il Ligorna.
Salvatore Amirante non è infatti più l'allenatore delle civette.
A confermarlo è stato il presidente Gianluca Mansueto.

"Siamo ovviamente molto dispiaciuto. Amirante è un ottima persona e a mio modo di vedere anche un bravo allenatore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i meccanismi interni al mondo del calcio penalizzano in questi casi chi è alla guida della squadra. Sul nuovo mister stiamo valutando, quello che è certo è che domenica prossima col Bra ci sarà il nuovo staff tecnico".

Sul fronte tecnico si profila però una rivoluzione ancora più profonda: 
"Stiamo parlando con il direttore sportivo Barletta in queste ore - ha chiosato Mansueto -  non è escluso che si possa arrivare alla risoluzione".
 

Redazione

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