Calcio | Il Celle Varazze cambia: esonero per mister Amirante, il ds Barletta vicino alla risoluzione

Il Celle Varazze cambia e lo fa dopo la sconfitta interna di domenica contro il Ligorna.

Salvatore Amirante non è infatti più l'allenatore delle civette.

A confermarlo è stato il presidente Gianluca Mansueto.

"Siamo ovviamente molto dispiaciuto. Amirante è un ottima persona e a mio modo di vedere anche un bravo allenatore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i meccanismi interni al mondo del calcio penalizzano in questi casi chi è alla guida della squadra. Sul nuovo mister stiamo valutando, quello che è certo è che domenica prossima col Bra ci sarà il nuovo staff tecnico".

Sul fronte tecnico si profila però una rivoluzione ancora più profonda:

"Stiamo parlando con il direttore sportivo Barletta in queste ore - ha chiosato Mansueto - non è escluso che si possa arrivare alla risoluzione".

