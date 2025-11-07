La pista di pattinaggio delle Trincee, conosciuta anche come Palasperanza, continuerà a essere gestita dalla Asd SMS Generale di Savona. Lo ha deciso il Comune con una determina dirigenziale del 5 novembre 2025, che affida ufficialmente la gestione dell’impianto sportivo per i prossimi quattro anni, a partire dall’11 novembre 2025, per un importo complessivo di 50.020 euro Iva inclusa.
L’affidamento, approvato dal Settore Attività sociali ed educative – Servizio impianti e attività sportive, arriva al termine di una procedura di manifestazione d’interesse avviata lo scorso 7 ottobre. Alla scadenza del bando, è pervenuta una sola candidatura, proprio quella della SMS Generale, che è stata quindi invitata alla trattativa.
La scelta dell’amministrazione è motivata dall’impossibilità di gestire l’impianto in economia diretta, a causa della carenza di risorse e competenze interne.
La durata della concessione è di anni quattro, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni quattro e sono a carico della Sms le spese di manutenzione ordinaria.
Altri sport | 07 novembre 2025, 12:11
Savona, la gestione della pista di pattinaggio delle Trincee affidata alla SMS Generale per quattro anni
Il Comune ha aggiudicato alla società sportiva dilettantistica savonese la gestione del Palasperanza fino al 2029, per un importo complessivo di 50mila euro
