Calcio. La Polisportiva si dissocia dai fatti di Quiliano & Valleggia - Cisano, Pastorelli: "Condanna senza scusanti"

E' arrivata nel pomeriggio la presa di posizione della Polisportiva Quiliano, attraverso le parole del presidente Pastorelli, dopo la sconfitta a tavolino contro il Cisano e la lunga serie di squalifiche comminata ai giocatori biancorossoviola. Pastorelli si è dissociato e ha condannato quanto avvenuto, sottolineando il ruolo centrale della classe arbitrale.

"La Polisportiva Quiliano - spiega Pastorelli - si dissocia dal comportamento tenuto dai tesserati del Quiliano&Valleggia durante la partita Quiliano&Valleggia-Cisano chiedendo scusa al DDG Zunino e a tutta la classe arbitrale!

Sappiamo bene che è solo grazie a questi ragazzi che si possono svolgere i campionati, ragazzi che per passione e per pochi spiccioli tolgono tempo alle famiglie e ai loro interessi personali.

Quiliano ha una grande cultura sportiva e lo dimostrano i numeri.

Condanniamo senza scusanti il comportamento tenuto e ci auguriamo che il settore calcio prenda opportuni provvedimenti verso chi ha tenuto una condotta che non ha niente a che vedere con lo sport".