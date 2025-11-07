 / Calcio

Calcio. La Polisportiva si dissocia dai fatti di Quiliano & Valleggia - Cisano, Pastorelli: "Condanna senza scusanti"

E' arrivata nel pomeriggio la presa di posizione della Polisportiva Quiliano, attraverso le parole del presidente Pastorelli, dopo la sconfitta a tavolino  contro il Cisano e la lunga serie di squalifiche comminata ai giocatori biancorossoviola. Pastorelli si è dissociato e ha condannato quanto avvenuto, sottolineando il ruolo centrale della classe arbitrale.

"La Polisportiva Quiliano - spiega Pastorelli -  si dissocia dal comportamento tenuto dai tesserati del Quiliano&Valleggia durante la partita Quiliano&Valleggia-Cisano chiedendo scusa al DDG Zunino e a tutta la classe arbitrale!
Sappiamo bene che è solo grazie a questi ragazzi che si possono svolgere i campionati, ragazzi che per passione e per pochi spiccioli tolgono tempo alle famiglie e ai loro interessi personali.
Quiliano ha una grande cultura sportiva e lo dimostrano i numeri.
Condanniamo senza scusanti il comportamento tenuto e ci auguriamo che il settore calcio prenda opportuni provvedimenti verso chi ha tenuto una condotta che non ha niente a che vedere con lo sport".

Lorenzo Tortarolo

