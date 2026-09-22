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Calcio | 22 settembre 2026, 14:25

Calcio | Riolfo risolve con l'Imperia, via libera per la firma con il Vado

Calcio | Riolfo risolve con l'Imperia, via libera per la firma con il Vado

Mancava un ultimo passaggio formale prima dell'ufficialità di Giancarlo Riolfo al Vado (ormai attesa davvero a minuti).

Il tecnico andorese ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'Imperia.

L'ultimo via libera perima della firma sul contratto con i rossoblu.
 

La nota nerazzurra:

"L'Imperia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava Giancarlo Riolfo alla società nerazzurra.

L'Imperia ringrazia Riolfo per il lavoro svolto, augurandogli un buon proseguimento per la sua carriera".

Redazione

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