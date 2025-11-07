Rugby ligure: "Donne allo Stadio", sabato 22 novembre al stadio "Carlini-Bollesan" un appuntamento per tutte le ragazze

Nell'ambito delle iniziative collaterali legate alla partita Italia-Cile che si giocherà nel nostro capoluogo il 22 novembre c'è anche un appuntamento dedicato al rugby femminile: puntiamo a portare tante fanciulle sì allo stadio ma... sul campo!

Si tratta infatti di due ore di "open day" aperte a ragazze e bambine di tutte le età: si faranno giochi propedeutici al rugby e si giocherà senza contatto, perchè tutte si possano divertire in sicurezza e avere così un primo approccio alla palla ovale. A seguire, come nella migliore tradizione, un bel terzo tempo per tutte.

L'appuntamento è per sabato 22 novembre allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, dalle 10.00 alle 12.00.

L'anima di questo evento è Sofia Ghersina, Consigliera del CR FIR Liguria e responsabile, nonché atleta, del CUS Genova Rugby femminile: "Siamo molto felici di cogliere quest'occasione della Nazionale a Genova per poter promuovere il rugby femminile, che in Liguria sta facendo ancora tanta fatica a svilupparsi a livello giovanile. Quello che vogliamo fare è offrire la possibilità di provare questo sport e la riteniamo una cosa importantissima: noi che giochiamo a rugby, io e tutte le mie compagne di squadra, sentiamo come una vera mission il fatto di essere un esempio trainante per le giocatrici più giovani, presenti e future".