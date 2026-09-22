Giudice Sportivo | Serie D. Il Millesimo perde Conde per un turno, vittoria a tavolino del Gozzano sul Lascaris

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 6/ 9/2026
GOZZANO SSDRL - LASCARIS 1954 ASD
Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASDC GOZZANO SSDRL, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ACHINO ALESSANDRO, in quanto inserito nella distinta di gara con il numero 9 e schierato in campo dal 1º minuto di gioco, benché al medesimo fosse stata comminata una squalifica per una gara - di cui al C.U. n. 499 del 15 giugno 2026 emesso dalla LND per le gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza “per recidività in ammonizione”;
rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella stagione sportiva 2025/2026, essendo quella del 14 giugno 2026 l’ultima gara disputata dal LASCARIS 1954 ASD nell’ambito di quella stagione sportiva;
rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2026/27, essendo la gara del 6 settembre 2026 di cui in epigrafe, la prima del girone di andata, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore ACHINO ALESSANDRO non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
di accogliere il reclamo;
di infliggere alla LASCARIS 1954 ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
di non addebitare la tassa di reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARE DEL 20/ 9/2026
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
VENEGONI FABIO (BORGOSESIA CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOSCHETTO RICCARDO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
Per doppia ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MIRAGLIOTTA RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
NENCI OMAR (MILLESIMO CALCIO)
MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (II INFR)
TRANIELLO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
POLIZZI EDOARDO (DERTHONA FBC 1908)
ROSSELLO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)
PALMA GIUSEPPE (SALUZZO)
JEBBAR MOUNIR (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
BELECCO LEONEL JAVIER (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
WEST ROBERTO OMON (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZUCCO LUCA EMANUELE (ASTI)
MANA MATTEO (ASTI)
CASELLI FILIPPO (BIELLESE 1902)
FIUMANO FILIPPO (BORGOSESIA CALCIO)
PIRACCINI LUCA (BORGOSESIA CALCIO)
GERBINO SAMUELE (BORGOSESIA CALCIO)
MATALONI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
TARANTOLA LORENZO (CHISOLA CALCIO)
CECCARINI MATTIA (DERTHONA FBC 1908)
ACCORSINI LAPO (LASCARIS 1954 ASD)
FIORE FRANCESCO (LASCARIS 1954 ASD)
CAPRA ALESSANDRO (LASCARIS 1954 ASD)
NASO NICOLAS (SALUZZO)
GROSSO EDOARDO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
GALLETTI ELIA (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
STEFANELLI NICOLA (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARE DEL 21/ 9/2026
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SCARLINO LUCA (FEZZANESE)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
GHIOLDI FILIPPO (GOZZANO SSDRL)