Calciomercato. E' la Genova Calcio la "nuova" squadra di Marco Campelli

La nota biancorossa:

"L’𝗔𝗦𝗗 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗟𝗟𝗜, centrocampista di esperienza e qualità.

Per Campelli, classe 2004, si tratta di un ritorno in biancorosso dopo la stagione 2019-2020 condita da 22 presenze e 4 gol.

Appena svincolatosi dalla società San Francesco Loano (tra le stagioni 24-25 e l'inizio 25-26 sono 35 presenze e 5 reti in totale), Campelli in passato ha vestito tra le altre le maglie di Massese, Sporting Recco e Lupa Roma in serie D, Imperia e Cairese in Eccellenza ligure, oltre alle esperienze tra Toscana e Umbria in Eccellenza.

Bentornato MARCO!"






