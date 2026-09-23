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Calcio | 23 settembre 2026, 12:52

Calcio | Le doppiette di Castagna e Rimondo decidono Baia Alassio - Albingaunia. Gli scatti dal Ferrando (FOTOGALLERY)

2-2 nella prima gara di campionato

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