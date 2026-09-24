Giudice Sportivo | Promozione. Le sanzioni dopo la prima giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 20/09/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 250,00 – VENTIMIGLIACALCIO
Dopo pochi minuti dall'inizio della gara un gruppo di tifosi riconducibili alla Società Ventimiglia Calcio rivolgevano al AA1 espressioni sessiste e denigratorie sino al 6' s.t. dopodiché cessavano.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/10/2026
RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/10/2026
CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
Sanzione attenuata per le scuse presentate al termine della gara.
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEROSSO SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PIROMALLI ANDREA (SAMPIERDARENESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 1/10/2026
CAVERZAN ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BIANCO GIANLUIGI (SESTRESE BOR. 1919)
BARACCO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TOSI EMANUELE (SAN DESIDERIO)
Al 28 pt colpisce con uno schiaffo un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEVERI SIMONE (ANGELO BAIARDO)
RETTEGHIERI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
SPATARI MANUELE (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
FALSINI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)
GIOLFO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
DE PAOLIS TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
LUFI ERALDO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MESSAOUD AYOUB (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
OLANDA NICOLO (BORGO INCROCIATI)
SACCO GIACOMO (BORGO INCROCIATI)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
PALMISANO SIMONE (CA DE RISSI SG)
RAPETTI SIMONE (CA DE RISSI SG)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
MOSTO FEDERICO (CALVARESE 1923)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
PAOLETTI LORENZO (CASARZA LIGURE)
AICARDI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
HALAJ SERGIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
KOSIQI CHRISTIAN (FINALE)
MORETTI FABIO (FINALE)
SARACCO JACOPO (FINALE)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BIAGGI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CONTE LORENZO (LERICI F.C.)
GAVINI LUCA (LERICI F.C.)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
ROSSI DENNIS (LERICI F.C.)
VIOLA OLIVER (LERICI F.C.)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
MAGISTRELLI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB GENOA)
MONTICONE ANDREA (LITTLE CLUB GENOA)
BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)
DIELI AARON (MAGRA AZZURRI)
CHIODI ALESSIO (MASONE)
MORANDO NICOLA (MASONE)
BADANO ANDREA (OLIMPIC 1971)
BIANCHINO PAOLO (OLIMPIC 1971)
DE SIMONE ANDREA (OLIMPIC 1971)
SECONDELLI RICCARDO (OLIMPIC 1971)
VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
CALABRO MARCO (PRAESE 1945)
CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)
FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)
LUCAGROSSI ALESSANDRO (PRAESE 1945)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
LAGOMARSINO LORENZO (SAMPIERDARENESE)
SAVOCA MATTEO (SAMPIERDARENESE)
TECCHIATI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
BOZZO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
CORSINI ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
RAGHER MICHELE ALBERTO (SESTRESE BOR. 1919)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
CIRILLO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
RONDELLI MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)