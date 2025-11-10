 / Calcio

Calcio, Celle Varazze. L'eurogol di Capra vale un punto a Sanremo: "Pareggio giusto, ogni partita vale doppio" (VIDEO)

E' stato un ritorno d'autore al Comunale per Edoardo Capra.

L'attaccante biancoblu ha infatti sbloccato il risultato con una pregevole conclusione sul secondo palo, forse nel miglior momento dei padroni di casa. Un punto che il numero sette finalese ha incamerato con soddisfazione, nonostante la possibilità nel finale di gara di centrare l'intera posta in palio.

Il campionato viaggia infatti sul filo dell'equilibrio e un punto in trasferta può assumere ancor più significato dopo la vittoria della scorsa settimana sulla Biellese.

Federico Bruzzese

