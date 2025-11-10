Calcio, Vado. Roselli riabbraccia Bussaglia: "Ci darà una grande mano. Ogni tanto le sconfitte aiutano più delle vittorie"

Torna al successo il Vado in casa della Valenzana dopo lo stop di Ligorna. Ecco l'analisi post match di mister Roselli, pronto a riabbracciare Bussaglai dopo il lungo infortunio:

«Sono veramente contento – ha dichiarato mister Roselli dopo il 3-1 in casa della Valenzana – qualche volta le sconfitte fanno meglio delle vittorie, perché ci eravamo un attimino abituati a pensare che risparmiare qualche metro non ci avrebbe creato problemi. Invece il calcio rimane sempre lo stesso: impegno, determinazione, e voglia fanno la differenza, e qualche qualità in più alla fine può venire fuori. Anche a Valenza, onestamente, fino al 95° abbiamo sofferto, come è giusto che sia. Questo è il campionato e dobbiamo adattarci meglio a certe situazioni».

«Tra le note positive – ha proseguito – c’è anche il rientro di Bussaglia. Ovviamente scontiamo sempre qualche assenza, oggi mancava Saltarelli, ma è stato comunque un buon spezzone di gara per Andrea. Speriamo di riavere presto un po’ tutti. Non tanto per scelte tattiche, quanto per alternare i protagonisti in campo: dopo tante partite c’è il rischio di calo o infortuni.

Avere una rosa un po’ più corposa è fondamentale – ha concluso Roselli – perché, seppur molti dicano che il Vado è favorito per il proprio organico, la realtà è che siamo da tempo giocano quasi sempre i medesimi interpreti. Abbiamo bisogno di tutti i nostri effettivie sono certo che questi ragazzi ce la metteranno tutta».